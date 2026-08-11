बांग्लादेश में दौड़ेगी 'मेड इन इंडिया' ट्रेन, पड़ोसी देश ने दिया 200 नए कोचों का आर्डर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की कोच निर्माण क्षमता अब पड़ोसी देशों की रेल व्यवस्था को भी नया रूप देने जा रही है। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री मंगलवार को बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 एलएचबी ब्राडगेज यात्री कोचों वाली पहली रेक का रोलआउट करेगी।

यह रेक भारत की डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता को विश्व बाजार में स्थापित करने के साथ ही भारत-बांग्लादेश रेल सहयोग को भी नई मजबूती देगी। यह 2024 में मिले 200 ब्राडगेज यात्री कोचों के बड़े आर्डर का पहला चरण है।

भारत ने तैयार किया बंगलादेशी रेल के लिए कोच पहली रेक में तीन एसी स्लीपर, तीन एसी चेयर कार, 11 नान-एसी चेयर कार और दो पावर कार शामिल हैं। बांग्लादेश रेलवे की परिचालन परिस्थितियों और यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन कोचों में कई बदलाव किए गए हैं। कई फीचर एलएचबी श्रेणी के कोचों में पहली बार विकसित किए गए हैं।

पुराने कोचों की तुलना में एलएचबी ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और तेज गति के लिए डिजाइन किए गए कोच हैं। इस तरह भारत ने केवल कोच तैयार नहीं किए हैं, बल्कि बांग्लादेश की जरूरत के अनुसार इंजीनियरिंग क्षमता में भी बदलाव किया है। यह परियोजना सिर्फ 19 कोचों तक सीमित नहीं है।

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200 कोचों का दिया ऑर्डर बांग्लादेश रेलवे ने 2024 में राइट्स के जरिए कोच फैक्ट्री को 200 ब्राडगेज यात्री कोचों के निर्माण और आपूर्ति का आर्डर दिया था। सारे कोच सात अलग-अलग वेरिएंट में तैयार किए जाने हैं, जिन्हें जून 2026 से दिसंबर 2027 के बीच बांग्लादेश भेजना है।

रेल के मामले में भारत और बांग्लादेश का सहयोग करीब एक दशक पुराना है। वर्ष 2015-16 में कपूरथला से बांग्लादेश को 120 एलएचबी ब्राडगेज यात्री कोचों की सफल आपूर्ति की गई थी। इसी अनुभव और भरोसे के आधार पर 2024 में 200 नए कोचों का आर्डर मिला। पहली रेक का रोलआउट इस साझेदारी के अगले चरण की शुरुआत है। इससे भारत को रेलवे कोच, डिजाइन और तकनीक के विश्व बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

बांग्लादेश की जरूरतों के अनुरूप निर्माण यात्रियों की सुविधा के लिए कोचों में डिजाइन की गई पीछे झुकने वाली सीटें लगाई गई हैं। इनमें स्टेनलेस स्टील के आर्मरेस्ट और फुटरेस्ट हैं तथा सीटों को कई स्तर तक पीछे झुकाया जा सकता है।

एसी कोचों में पंखे, एकीकृत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, यात्री अलार्म सिस्टम, आंशिक रूप से खुलने वाली खिड़कियां, बेबी केयर रूम और प्रार्थना कक्ष जैसी सुविधाएं दी गई हैं। बांग्लादेश की विशेष परिचालन परिस्थितियों को देखते हुए कोच की छत को भी मजबूत किया गया है, ताकि अधिक यातायात के दौरान छत पर यात्रियों के चढ़ने से पड़ने वाले अतिरिक्त भार को सहन किया जा सके। इन कोचों में सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव भी किया गया है।