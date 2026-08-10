अवैध बांग्लादेशियों पर बेंगलुरु पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 105 को हिरासत में लिया

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में पुलिस ने 105 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि ऑपरेशन मुक्त के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस की 58 टीमों ने शनिवार को पूरे शहर में 58 जगहों पर निरीक्षण और दस्तावेज की जांच की।

पुलिस ने आठ अगस्त को ऑपरेशन मुक्त नामक विशेष अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य शहर के विभिन्न हिस्सों में रह रहे संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान करना है। बेंगलुरु के अलग-अलग हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से बसने के आरोपों के बाद यह विशेष अभियान शुरू किया गया था।

बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अभियान के तहत अब तक 105 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तलाशी और दस्तावेज की जांच अभी भी चल रही है। अब तक लगभग 2,900 लोगों के दस्तावेज की जांच की गई है। पूरे अभियान का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, और जांच मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।