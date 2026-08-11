बांग्लादेश का भारतीय किसान को वापस भेजने से इनकार, अवैध घुसपैठ का आरोप लगाकर किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बांग्लादेश के लोगों द्वारा जलपाईगुड़ी जिले के चाउलहाटी इलाके से अपहरण कर ले जाए गए भारतीय किसान को वापस भारत भेजने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश पुलिस ने उल्टे अवैध घुसपैठ का आरोप लगाते हुए किसान को गिरफ्तार कर लिया है।

शनिवार को चाउलहाटी इलाके में किसान दीपांकर गोप अपने चाय बागान में स्प्रे कर रहा था। इसी दौरान बांग्लादेश के कुछ लोग भारतीय सीमा क्षेत्र में आए और उसका अपहरण कर बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में ले गए। उसे वहां बांग्लादेश बार्डर गार्ड (बीजीबी) के हवाले कर दिया गया।

BSF ने कई बार की संपर्क की कोशिश खबर लगते ही बीएसएफ ने कई बार बीजीबी से संपर्क कर किसान को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश सरकार ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश ने प्रतिशोध की भावना से काम किया।