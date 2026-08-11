बांग्लादेश का भारतीय किसान को वापस भेजने से इनकार, अवैध घुसपैठ का आरोप लगाकर किया गिरफ्तार
बांग्लादेश ने जलपाईगुड़ी के एक भारतीय किसान दीपांकर गोप को वापस भेजने से इनकार कर दिया है, जिसे बांग्लादेशी सीमा क्षेत्र में अपहरण कर ले जाया गया था। ...और पढ़ें
HighLights
भारतीय किसान दीपांकर गोप को बांग्लादेशियों ने सीमा पार से अगवा किया।
बांग्लादेश पुलिस ने अवैध घुसपैठ का आरोप लगाकर किसान को गिरफ्तार किया।
बांग्लादेश ने भारतीय किसान की वापसी के लिए शर्त रखी।
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बांग्लादेश के लोगों द्वारा जलपाईगुड़ी जिले के चाउलहाटी इलाके से अपहरण कर ले जाए गए भारतीय किसान को वापस भारत भेजने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश पुलिस ने उल्टे अवैध घुसपैठ का आरोप लगाते हुए किसान को गिरफ्तार कर लिया है।
शनिवार को चाउलहाटी इलाके में किसान दीपांकर गोप अपने चाय बागान में स्प्रे कर रहा था। इसी दौरान बांग्लादेश के कुछ लोग भारतीय सीमा क्षेत्र में आए और उसका अपहरण कर बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में ले गए। उसे वहां बांग्लादेश बार्डर गार्ड (बीजीबी) के हवाले कर दिया गया।
BSF ने कई बार की संपर्क की कोशिश
खबर लगते ही बीएसएफ ने कई बार बीजीबी से संपर्क कर किसान को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश सरकार ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश ने प्रतिशोध की भावना से काम किया।
बांग्लादेश का दावा
बांग्लादेश का दावा था कि एक बांग्लादेशी नागरिक भारत में हिरासत में है। जब तक उसे नहीं लौटाया जाता, वह भारतीय किसान को नहीं छोड़ेंगे। पंचगढ़ जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेशी मीडिया में प्रसारित एक वीडियो में दीपांकर को कहते सुना गया है कि अगर बांग्लादेशी नागरिक को वापस कर दिया जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा।