मदार-पालनपुर रेलखंड 23 नवंबर 25 के बीच रद या रेगुलेट रहेंगी रेल सेवाएं, सामने आई वजह
मदार-पालनपुर रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते कुछ रेल सेवाएं रद्द और रेगुलेट की जाएंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल में मारवाड़-आउवा स्टेशनों के बीच ब्रिज पर आरसीसी बॉक्स डाला जा रहा है, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। जोधपुर-साबरमती रेल सेवा 23 नवंबर 25 को और साबरमती-जोधपुर रेल सेवा 24 नवंबर 25 को रद्द रहेगी। कुछ अन्य रेल सेवाएं भी रेगुलेट की जाएंगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुगम रेल संचालन व यात्रियों की सुविधा के लिए मदार-पालनपुर रेलखंड पर किए जा रहे तकनीकी कार्य के कारण कुछ मार्ग पर रेल सेवाएं रद एवं रेगुलेट रहेगी।
मदार-पालनपुर रेलखंड पर तकनीकी कार्य
उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर मण्डल के मदार-पालनपुर रेलखंड पर मारवाड-आउवा स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 590 पर आरसीसी बॉक्स डाला जा रहा है। इस कारण ट्रेफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रद रेल सेवाओं में गाड़ी संख्या 14821, जोधपुर-साबरमती रेल सेवा 23 नवंबर 25 को रद रहेगी। गाड़ी संख्या 14822, साबरमती-जोधपुर रेलसेवा 24 नवंबर 25 को रद रहेगी।
रेगुलेट रेल सेवाएं
गाड़ी संख्या 14701: श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस रेलसेवा 23 नवम्बर 25 को श्रीगंगानगर से प्रस्थान करेगी वह अजमेर-मारवाड जं. के मध्य 01 घंटे रेगुलेट रहेगी।
गाड़ी संख्या 14822: साबरमती-जोधपुर रेलसेवा 23 नवम्बर 25 को साबरमती से प्रस्थान करेगी वह पालनपुर-मारवाड़ जं. के मध्य 25 मिनट रेगुलेट रहेगी।
