MP Crime: प्रेमी ने बेलन से पीट-पीटकर मार डाला, फिर महिला का प्राइवेट पार्ट जलाया; आरोपित गिरफ्तार
जेएनएन, धरमपुरी। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां धरमपुरी इलाके के रैदास मोहल्ला में गत मंगलवार को हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या की गई थी।
पुलिस के अनुसार गत मंगलवार को सुनिता उर्फ कुंता निवासी मोद कानापुर का शव रक्त रंजित अवस्था में कैलाशचंद्र शिंदे के रैदास मोहल्ला धरमपुरी स्थित मकान में मिला था। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपित की तलाश प्रारंभ की थी।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संतोष यादव ने टीम गठित की।
तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टीम द्वारा आरोपित अजय उर्फ रवि चौहान निवासी सिरलाय थाना बडवाह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपित ने हत्या करना स्वीकार किया।
यह था मामला
सुनिता उसके पति से काफी समय पूर्व अलग होकर अपने प्रेमी अजय उर्फ रवि के साथ रह रही थीं। कुछ दिन पूर्व ही वे दोनों रैदास मोहल्ला में किराये के मकान में रहने के लिए आए थे, जहां पर आरोपित अजय मजदूरी कर के जब वापस आया, तो उसने सुनिता को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा। जिस पर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दूसरा व्यक्ति वहां से भाग गया।
इसके बाद सुनीता व आरोपित अजय के बीच में जमकर झगड़ा व मारपीट हुई। इसी दौरान आरोपित ने महिला के सिर पर बेलन मारकर एवं गुप्तांग में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को 11 दिसंबर को उसके घर ग्राम सिरलाय थाना बड़वाह से गिरफ्तार किया।
आरोपित से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल, रक्त रंजित बेलन एवं घटना के समय पहने कपड़े जब्त किए। इस सफलता में एसआइ अतुल जोशी, एएसआइ दिनेशसिंह सिसौदिया, दुर्गाप्रसाद वैष्णव, प्रधान आरक्षक वेस्ता सोलिया, आरक्षक लक्ष्मण जमरा, रामेश्वर जमरे, महिला आरक्षक शालू का योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक अवस्थी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
