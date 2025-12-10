Language
    गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट होगा रद? गोवा सरकार ने केंद्र से मांगी मदद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    गोवा के अरपोरा स्थित नाइटक्लब (बिर्च होटल, रोमियो लेन) में 7 दिसंबर की सुबह लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के मामले में क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब (बिर्च होटल, रोमियो लेन) में 7 दिसंबर की सुबह लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के मामले में क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।सरकार लूथरा भाईयों का पासपोर्ट रद करने का विचार कर रही है।

    पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बुधवार को विदेश मंत्रालय को गोवा सरकार से गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है और अनुरोध की फिलहाल जांच चल रही है।

    यह कदम उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में पिछले सप्ताह लगी भीषण आग की जांच के विस्तार के बीच उठाया गया है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। मंगलवार को इससे पहले इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नरनोटिस जारी किया था, जिनके बारे में माना जाता है कि वे थाईलैंड के फुकेत में छिपे हुए हैं।

    पुलिस जांच के अनुसार, लूथरा बंधुओं ने 7 दिसंबर को सुबह 1:17 बजे फुकेट जाने वाली फ्लाइट के टिकट बुक किए, जबकि दमकलकर्मी अरपोरा के रोमियो लेन स्थित बिर्च होटल में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटे हुए थे। बताया जाता है कि वे सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E-1073 से रवाना हो गए।

    गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने उनके प्रस्थान को "जांच से बचने का स्पष्ट प्रयास" बताया। भारत छोड़ने के बावजूद, दोनों भाइयों ने दिल्ली की एक अदालत में चार सप्ताह की अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। उनका तर्क है कि वे काम के लिए थाईलैंड गए थे, भागने के लिए नहीं। बुधवार को रोहिणी की एक अदालत में दायर याचिका में उन्होंने कहा, "हम वापस आना चाहते हैं," साथ ही यह भी कहा कि वे नाइट क्लब के दैनिक संचालन में शामिल नहीं थे।

    मुख्य बिंदुओं से समझें

    • मंगलवार को इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया।
    • बुधवार को गोवा सरकार ने विदेश मंत्रालय से दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया, जिसकी जांच चल रही है।
    • लूथरा भाईयों का भागना गोवा पुलिस ने इसे “जांच से बचने का स्पष्ट प्रयास” बताया।
    • इसके बावजूद दोनों भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
    • याचिका में दावा किया कि वे काम से थाईलैंड गए थे, भागे नहीं हैं, नाइट क्लब के दैनिक संचालन में शामिल नहीं थे और वापस लौटना चाहते हैं।