    Luthra Brothers: 1 ही पते पर 42 कंपनियां, विदेशों में बिजनेस; कितना बड़ा है लूथरा ब्रदर्स का नेटवर्क?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी 42 कंपनियों का खुलासा हुआ है। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स की जांच में पता चला कि ज्यादातर कंपनियां दिल्ली ...और पढ़ें

    लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी 42 कंपनियों का खुलासा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा अग्निकांड के आरोपी और नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स की जांच में दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक सौरभ और गौरव लूथरा से जुड़ी 42 कंपनियों का नाम सामने आया है। ये दोनों भाई 6 दिसंबर को गोवा के नाइटक्लब में लगी आग की घटना में जांच के केंद्र में हैं।

    इन खुलासों से भाइयों के बिजनेस ऑपरेशन के पैमाने, स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल तरीकों और कॉर्पोरेट दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें उनकी ग्लोबल मौजूदगी का दावा भी शामिल है।

    42 कंपनियों का नेटवर्क

    कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि लूथरा भाई 42 अलग-अलग कंपनियों में डायरेक्टर या पार्टनर हैं, जिनमें प्राइवेट लिमिटेड फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLPs) शामिल हैं। जांच में पाया गया कि ज्यादातर कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। जो कि 2590, ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है।

    दर्जनों कंपनियों में एक ही पते का बार-बार इस्तेमाल होना फाइनेंशियल जांच में एक जाना-माना रेड-फ्लैग इंडिकेटर है। जिसका मतलब शेल एंटिटी, गुमनाम फंड रूटिंग और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा होता है। रोमियो लेन ग्रुप के कई मार्केटिंग कैंपेन में थाईलैंड के फुकेट में इंटरनेशनल मौजूदगी का दावा किया गया है। हालांकि, जांच में कोई ऑपरेशनल आउटलेट, कस्टमर रिव्यू या कोई वेरिफाइड बिजनेस पता नहीं मिला है।

    लूथरा भाइयों से जुड़ी कुछ कंपनियां

    1.  OSRJ फूड एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
    2. बीइंग GS हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
    3. बीइंग FS पैसिफिक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
    4.  बीइंग लाइफ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
    5. बीइंग भारत हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
    6.  वर्च्यू फूड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
    7.  G3S फूडशाला प्राइवेट लिमिटेड
    8. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLPs)
    9.  अजीजा फूड स्टूडियो LLP
    10.  बीइंग RL हॉस्पिटैलिटी LLP

    आग लगने के घंटों बाद फरार

    नॉर्थ गोवा के अर्पोरा में उनके नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी भीषण आग के बाद लूथरा ब्रदर्स आपराधिक जांच के दायरे में हैं। पुलिस के मुताबिक, आधी रात के आसपास नाइटक्लब के अंदर आग भड़क गई। सुबह 1।17 बजे, भाइयों ने एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के जरिए फुकेट के लिए टिकट बुक किए। रविवार की सुबह तक वे भारत से इंडिगो की फ्लाइट में सवार हो गए।

    उस समय, इमरजेंसी सेवाएं अभी भी आग बुझाने और फंसे हुए स्टाफ सदस्यों को बचाने की कोशिश कर रही थीं। गोवा पुलिस ने बाद में इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से संपर्क किया, जिसके बाद उन्हें थाईलैंड में हिरासत में लिया गया।

    फुकेट में हिरासत में लिए हुए लूथरा ब्रदर्स 

    गुरुवार को थाई अधिकारियों ने इंटरपोल नोटिस जारी होने के बाद भारत के अनुरोध पर फुकेट में सौरभ और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया। स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी तस्वीरों में दोनों भाई थाई अधिकारियों के बगल में खड़े दिख रहे हैं।

    दोनों के हाथ बंधे हुए हैं और दोनों के पास उनके भारतीय पासपोर्ट हैं। थाई अधिकारियों से फाइनल मंजूरी मिलने के बाद, उम्मीद है कि दोनों भाइयों को 24 घंटे के अंदर भारत वापस लाया जाएगा।