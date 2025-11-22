Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना में आतंकियों से मुठभेड़ का राजस्थान कनेक्शन, एक्टिव मोड पर पुलिस; पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    लुधियाना मुठभेड़ में शामिल एक आतंकी का राजस्थान से संबंध सामने आने पर पुलिस सतर्क हो गई है। घायल आतंकी रामलाल श्रीगंगानगर का निवासी है। जांच में पता चला कि उसे दीपक नामक व्यक्ति लुधियाना ले गया था। दोनों पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि रामलाल की मां ने उसके आतंकवादी होने से इनकार किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लुधियाना में आतंकियों से मुठभेड़ का राजस्थान कनेक्शन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लुधियाना में दो दिन पहले दो आतंकियों से मुठभेड़ का राजस्थान से संबंध होने के बाद राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है। एक घायल आतंकी रामलाल राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के ताखरावाली गांव का निवासी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामलाल गांव के एक मंदिर में पुजारी है। जांच में सामने आया कि रामलाल को कुछ दिन पहले ही दीपक अपने साथ लुधियाना के शमशेर नामक व्यक्ति से पैसे लेने की बात कह कर अपने साथ ले गया था। दीपक कार चालक है। अमित फिलहाल फरार है।

    दोनों आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर जसवीर चौधरी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। दोनों को पंजाब में ग्रेनेड से हमला करने के लिए भेजा गया था। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन का कहना है कि ताखरावाली गांव के एक व्यक्ति का नाम आतंकी माड्यूल में सामने आने की जानकारी मिली है।

    2022 में मामला हुआ था दर्ज

    युवक के विरुद्ध साल 2022 में मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में जांच चल रही है। राजस्थान पुलिस की एक टीम लुधियाना जाकर सभी तरह से तथ्य जुटाएगी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को दिल्ली-अमृतसर राजमार्ग पर लाडोवाल टोल प्लाजा के निकट पुलिस ने पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित दो आतंकियों का एनकाउंटर किया था।

    उधर रामलाल की मां ने शनिवार को कहा, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता। वह मंदिर में सेवा-पूजा करता है। दीपक कुछ दिन हमारे घर में रहा था, संभव है कि उसने ही रामलाल को अपने जाल में फंसाया हो।

    'ड्रग्स-आतंकवाद के खतरनाक गठजोड़ के खिलाफ...', G20 लीडर्स समिट में पीएम मोदी ने दिया संदेश