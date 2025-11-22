लुधियाना में आतंकियों से मुठभेड़ का राजस्थान कनेक्शन, एक्टिव मोड पर पुलिस; पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लुधियाना में दो दिन पहले दो आतंकियों से मुठभेड़ का राजस्थान से संबंध होने के बाद राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है। एक घायल आतंकी रामलाल राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के ताखरावाली गांव का निवासी है।

रामलाल गांव के एक मंदिर में पुजारी है। जांच में सामने आया कि रामलाल को कुछ दिन पहले ही दीपक अपने साथ लुधियाना के शमशेर नामक व्यक्ति से पैसे लेने की बात कह कर अपने साथ ले गया था। दीपक कार चालक है। अमित फिलहाल फरार है।

दोनों आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर जसवीर चौधरी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। दोनों को पंजाब में ग्रेनेड से हमला करने के लिए भेजा गया था। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन का कहना है कि ताखरावाली गांव के एक व्यक्ति का नाम आतंकी माड्यूल में सामने आने की जानकारी मिली है।

2022 में मामला हुआ था दर्ज युवक के विरुद्ध साल 2022 में मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में जांच चल रही है। राजस्थान पुलिस की एक टीम लुधियाना जाकर सभी तरह से तथ्य जुटाएगी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को दिल्ली-अमृतसर राजमार्ग पर लाडोवाल टोल प्लाजा के निकट पुलिस ने पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित दो आतंकियों का एनकाउंटर किया था।