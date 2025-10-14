कर्नाटक में 'I Love RSS' अभियान शुरू, प्रियांक खरगे के पत्र के बाद पोस्टर लेकर निकले लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के पत्र के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए संघ समर्थकों ने मंगलवार को कर्नाटक के मांड्या जिले में 'आई लव आरएसएस' अभियान शुरू किया।

स्वयंसेवकों ने हाथों में 'आई लव आरएसएस' लिखे पोस्टर लेकर नारे लगाए। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए वाहनों और दुकानों पर भी पोस्टर लगाया। मांड्या शहर के डाकघर के सामने पोस्टर अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। पोस्टरों पर लिखा था कि जो लोग आरएसएस से प्रेम करते हैं, वे देश प्रेमी हैं।

प्रियांक खरगे को दी चेतावनी इस बीच एमएलसी सीटी रवि ने कहा कि मंत्री खरगे आरएसएस की आलोचना करके किसी तरह अपना कारोबार बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा विधायक एसआर विश्वनाथ ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें आरएसएस पर हमले करने की 'सुपारी' दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रियांक खरगे को सावधान रहना चाहिए।

उन्हें आरएसएस के बारे में कुछ नहीं पता। यह संगठन इतना शक्तिशाली है कि उन्हें इसके परिणामों का अंदालत भी नहीं होगा। प्रियांक खरगे ने सार्वजनिक स्थलों और स्कूल-कालेज परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को एक पत्र लिखा था, जिससे विवाद खड़ा हो गया है।