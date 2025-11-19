रेलवे की पहल: 'ऑपरेशन अमानत' के तहत आरपीएफ ने यात्रियों को लौटाए खोए बैग और मोबाइल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल रेल सुरक्षा बल द्वारा मंडल पर चलाये जा रहे ऑपरेशन "अमानत" के अंतर्गत आरपीएफ स्टाफ ने यात्री का छुटा हुआ बैग और मोबाइल लौटा कर राहत पहुंचाई है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा के मार्गदर्शन तथा दीपक कुमार आजाद, मंडल सुरक्षा आयुक्त अजमेर, के निर्देशन में आरपीएफ की मुस्तैदी से गुरुवार को आर पी एफ स्टाफ ने यात्री का छूटा हुआ बैग लौटाया। मण्डल सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष अजमेर के माध्यम से सूचना मिली की अजमेर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नम्बर 06 पर एक यात्री का एक लाल रंग का ट्रोली बैग छूट गया है। आरपीएफ ने लौटाए यात्रियों के खोए बैग अजमेर स्टेशन पर ऑन ड्युटी प्लेटफॉर्म स्टाफ कॉन्सटेबल राजसिंह ने प्लेटफॉर्म नम्बर 06 पर जाकर खोजने पर एक लाल रंग का ट्रोली बैग रखा हुआ पाया। आस पास के यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी का भी होना नहीं बताया तो उक्त बैग को अपने कब्जे में लेकर रेल सुरक्षा बल पोस्ट अजमेर पर जमा किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को एक व्यक्ति रेल सुरक्षा बल पोस्ट अजमेर पर उपस्थित हुआ तथा अपना नाम धनंजय व निवासी-उल्लासनगर, महाराष्ट्र का होना बताया तथा बताया की वह सवारी गाड़ी संख्या 12996 में 13 नवम्बर 2025 को अजमेर से चित्तौड़गढ़ कि यात्रा पर था लेकिन जल्दबाजी में बैग प्लेटफॉर्म नम्बर 06 पर ही भूल गया।

उपस्थित हुये यात्री की पहचान पत्र एवं यात्रा टिकट के द्वारा पूर्णतया पहचान करने और यात्री द्वारा भी ट्रॉली बैग की तस्दीक करने के पश्चात् ट्राली बैग जिसकी कुल कीमत 11000 रुपये की सुपुर्दगी उप निरीक्षक श्री राम मीणा द्वारा यात्री को की गई। इसी प्रकार इस अभियान के अंतर्गत विगत रविवार को रेल सुरक्षा बल पोस्ट अजमेर स्टाफ ने यात्री का छूटा हुआ मोबाइल फोन लौटाया।

ऑपरेशन अमानत के तहत मिली सफलता रविवार को समय करीब 05.25 बजे निरीक्षक राजेन्द्र चौधरी, मय स्टाफ रात्रि गस्त पर थे, प्लेटफॉर्म नम्बर 01 पर एन्ट्री गेट नम्बर 02 के पास दो यात्री आये व बताया की वह दोनों भाई-बहन हैं तथा नाम मोहम्मद आफसेर साजील तथा अफसीरा निवासी डेरालाकट्टे, कर्नाटक के हैं। उन्होंने बताया की वे बान्द्रा टर्मिनल से अजमेर की यात्रा करने के लिए आये हैं लेकिन मशीन पर लगेज चैकिंग के दौरान मोबाइल गिर गया जो ढूंढने पर भी नहीं मिला।

उक्त सूचना पर अविलम्ब मंडल निरीक्षक ने सीसीटीवी स्टाफ महिला कॉन्स्टेबल सरिता को सीसीटीवी फुटेज चैक करके सूचना देने को कहा सीसीटीवी से महिला कॉन्स्टेबल सरिता ने बताया की एक अन्य लेडीज यात्री बीएसएम 02 पर लगेज को स्कैन करवाते समय अपने बैग के साथ ही मोबाइल को भी उठा कर ले गई।

उक्त लेडीज यात्री को आरपीएफ स्टाफ तथा सीसीटीवी के माध्यम से फॉलो करने पर वही लेडीज यात्री प्लेटफार्म नम्बर 02 पर गाड़ी का इंतजार करती हुई पायी गई। उक्त महिला यात्री से मोबाइल के बारे में पूछने पर बताया कि उसने मोबाइल उठाया था और बताया कि उसे लगा कि मोबाइल उसके पति का ही है,