निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर, दुष्कर्म-धमकी के लगे हैं आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल पुलिस ने शुक्रवार को निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके। यह कदम एफआइआर में दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, डिजिटल ब्लैकमेल और जबरन गर्भपात के आरोपों के लगने के बाद उठाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मामला वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और अब इसे नेमोम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है।एफआइआर के अनुसार ममकूटाथिल ने कथित तौर पर एक फ्लैट में दो बार पीडि़ता का दुष्कर्म किया और इन कृत्यों को अपने फोन पर रिकार्ड किया।

साथ ही धमकी दी कि यदि उसने कुछ कहा तो वह उसे मार डालेगा। शिकायत में कहा गया है कि उसने बाद में पीडि़ता को पलक्कड़ के एक अन्य फ्लैट में ले जाकर उसे वीडियो दिखाए, जो कि एक प्रकार की धमकी थी और फिर से उसका यौन शोषण किया।

पीड़िता ने दिया 5 घंटे से अधिक का बयान पांच घंटे से अधिक समय में दर्ज बयान में पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि ममकूटाथिल ने उसे शादी का वादा करके लुभाया, अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग किया और बाद में कहा कि गर्भावस्था उसके राजनीतिक करियर को नष्ट कर देगी।