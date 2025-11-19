'पुतिन की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूं', पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी से की मुलाकात

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी निकोल पेत्रुशेव से मुलाकात की। उन्होंने निकोल से कहा कि वह भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं।

पुतिन के पीएम मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए पांच दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है। इस शिखर वार्ता से द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम निकलने की उम्मीद है।

निकोल रूसी समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने समेत कनेक्टिविटी, कौशल विकास और जहाज निर्माण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने पुतिन को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह अगले महीने भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी निकोल ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। बताया जा रहा है कि बातचीत मुख्यत: राष्ट्रपति पुतिन की अगले महीने की शुरुआत में होने वाली भारत यात्रा पर केंद्रित रही।