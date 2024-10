Assam Train Derail: असम में ट्रेन हादसा, डिबालोंग में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे

दुर्घटना राहत ट्रेन और दुर्घटना राहत चिकित्सा ट्रेन बचाव और बहाली कार्यों की निगरानी के लिए डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लुमडिंग से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। लुमडिंग-बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना राहत ट्रेन और दुर्घटना राहत चिकित्सा ट्रेन बचाव और बहाली कार्यों की निगरानी के लिए डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लुमडिंग से घटनास्थल पर पहुंच चुकी है।

सीपीआरओ ने बताया कि लुमडिंग-बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 03674 263120, 03674 263126 जारी कर दिया गया है।

8 coaches of Train 12520 Agartala –LTT Express derailed at Dibalong station near Lumding at 15:55 Hrs today. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐣𝐮𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐟𝐞.

We are coordinating railway authorities…— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 17, 2024