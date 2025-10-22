Language
    प्यार, झगड़ा और मौत… बेंगलुरु के प्लैट में मिली लिव इन में रहने वाले कपल की लाश

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:01 AM (IST)

    बेंगलुरु के जिगनी में एक लिव-इन कपल, सीमा और राकेश, अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस को आत्महत्या का संदेह है, जिसके पीछे झगड़े और राकेश की शराब की लत को कारण माना जा रहा है। पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के जिगनी इलाके में एक लिव-इन कपल की रहस्यमय मौत ने सबको चौंका दिया है। 25 साल की सीमा नायक और 23 साल के राकेश नायक अपने किराए के घर में मृत पाए गए। पुलिस को शक है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। पुलिस मानती है कि दोनों के बीच झगड़े के बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली होगी।

    दोनों ओडिशा के रहने वाले थे। राकेश एक सिक्योरिटी सर्विस कंपनी में काम करते थे, जबकि सीमा एक सुपरमार्केट में नौकरी करती थीं। पुलिस के मुताबिक, यह घटना दो दिन पहले हुई होगी, लेकिन सोमवार को तब सामने आई जब पड़ोसियों को घर से बदबू और कोई हलचल न होने का शक हुआ।

    झगड़े और शराब की आदत बनी वजह?

    पड़ोसियों ने खिड़की तोड़कर देखा तो दोनों के शव अंदर मिले। शुरुआती जांच में पता चला कि सीमा और राकेश के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

    पुलिस का कहना है कि राकेश की शराब पीने की आदत इन झगड़ों की बड़ी वजह थी। इसी घर में रहने वाला उनका एक दोस्त शुक्रवार को एक झगड़े के बाद घर छोड़कर चला गया था। पुलिस को शक है कि राकेश ने झगड़े के बाद आत्महत्या की और फिर सीमा ने भी अपनी जान दे दी।

    पुलिस की जांच जारी

    पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। जांच के बाद ही मौत की असल वजह और परिस्थितियां साफ हो पाएंगी। फिलहाल, यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

