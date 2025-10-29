जेएनएन, रायपुर। प्रख्यात साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। वे सोमवार शाम से रायपुर के एमएमआई नारायणा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्हें 30 लाख रुपये की रॉयल्टी प्राप्त हुई थी, जिसके कारण वे चर्चा में थे।

जानकारी के अनुसार, अभी कुछ दिनों पहले घर के आंगन में मुंह के बल गिर जाने से उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी, जिसके लिए सर्जरी करवानी पड़ी। दो दिनों तक वे इसी अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी।

सोमवार को जब उनके पुत्र शाश्वत उन्हें पुनः एमएमआई नारायणा अस्पताल ले गए और चेकअप करवाया, तो डाक्टरों ने पता लगाया कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया।

वरिष्ठ लेखक रमेश अनुपम ने फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा है कि खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचकर उन्होंने शुक्ल जी से मुलाकात की। विनोद कुमार शुक्ल कुछ दिनों बाद ही एक जनवरी को 90 वर्ष पूरे करने वाले हैं। 21 नवंबर को रायपुर में उनके निवास स्थान पर ही उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। इसके भी हम साक्षी बनें। यह हम सबके लिए गौरवशाली क्षण होगा।