Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंसानियत शर्मसार... होंठ गोंद से सील किए और मुंह में पत्थर, राजस्थान के जंगल में लावारिस हालत में मिला नवजात

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:55 AM (IST)

    राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जंगल में 15 दिन का एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। वहीं बच्चे को मारने की पूरी कोशिश की गई थी। जंगल में यह नवजात एक व्यक्ति को मिला जिसके होंठ गोंद से बंद थे और जब उसे ढूंढने वाले व्यक्ति ने उसका मुंह खोला तो उसके अंदर एक पत्थर निकला। पत्थर नवजात के मुंह में इसलिए डाला होगा कि वह रो ना सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    राजस्थान के जंगल में लावारिस हालत में मिला नवजात (सांकेतिक तस्वीर)

     डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जंगल में 15 दिन का एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। वहीं, बच्चे को मारने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन जाको राखे साइंया मार सके न कोय। यह बात सच साबित हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जंगल में यह नवजात एक व्यक्ति को मिला जिसके होंठ गोंद से बंद थे, और जब उसे ढूंढने वाले व्यक्ति ने उसका मुंह खोला, तो उसके अंदर एक पत्थर निकला। पत्थर नवजात के मुंह में इसलिए डाला होगा कि वह रो ना सके और उसकी आवाज न निकल सके।

    हालांकि बच्चे को मारने की तमाम कोशिशों के बावजूद, बच्चा बच गया। जंगल में एक पशुपालक ने बच्चे को देखा और उसके मुंह से पत्थर निकाला। उसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

    घटना भीलवाड़ा के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिजोलिया थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि बच्ची सीता कुंड मंदिर के सामने सड़क से सटे जंगल में मिली।

    पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्चे के माता-पिता का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वे आस-पास के अस्पतालों से हाल ही में हुई डिलीवरी की रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। वे आसपास के गांवों में भी लोगों की तलाश और पूछताछ कर रहे हैं।