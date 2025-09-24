इंसानियत शर्मसार... होंठ गोंद से सील किए और मुंह में पत्थर, राजस्थान के जंगल में लावारिस हालत में मिला नवजात

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जंगल में 15 दिन का एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। वहीं बच्चे को मारने की पूरी कोशिश की गई थी। जंगल में यह नवजात एक व्यक्ति को मिला जिसके होंठ गोंद से बंद थे और जब उसे ढूंढने वाले व्यक्ति ने उसका मुंह खोला तो उसके अंदर एक पत्थर निकला। पत्थर नवजात के मुंह में इसलिए डाला होगा कि वह रो ना सके।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जंगल में 15 दिन का एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। वहीं, बच्चे को मारने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन जाको राखे साइंया मार सके न कोय। यह बात सच साबित हो गई।

जंगल में यह नवजात एक व्यक्ति को मिला जिसके होंठ गोंद से बंद थे, और जब उसे ढूंढने वाले व्यक्ति ने उसका मुंह खोला, तो उसके अंदर एक पत्थर निकला। पत्थर नवजात के मुंह में इसलिए डाला होगा कि वह रो ना सके और उसकी आवाज न निकल सके।

हालांकि बच्चे को मारने की तमाम कोशिशों के बावजूद, बच्चा बच गया। जंगल में एक पशुपालक ने बच्चे को देखा और उसके मुंह से पत्थर निकाला। उसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।