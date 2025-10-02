दुर्गा पूजा के बीच वायरल हुआ शेरनी के या वीडियो, मंदिर के सामने यूं बैठी मानो कर रही रखवाली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के एक मंदिर के बाहर शेरनी के बैठने का 27 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो नवरात्र के पावन अवसर पर वायरल हुआ है।

इस वीडियो में शेरनी मंदिर के बाहर ऐसी बैठी है मानो वह इस पवित्र स्थान की रखवाली कर रही हो। गुजरात में फिल्माया गया यह वीडियो लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है।

परवीन कासवान ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "क्या दिव्य दृश्य है! ऐसा लगता है जैसे यह शेरनी मंदिर की रक्षा कर रही हो।"

इस वीडियो को अब तक 55,000 से अधिक बार देखा जा चुका है और लोग इसे देखकर भाव-विभोर हो रहे हैं।

What a divine sight. Look like that lioness is guarding the temple !! pic.twitter.com/bBlxlmKD4m — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 28, 2025

संरक्षण से मिली सफलता

एशियाटिक शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका) कभी विलुप्त होने की कगार पर थे। लेकिन वे अब गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। व्यापक वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों की बदौलत इनकी संख्या 1990 में 284 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है।