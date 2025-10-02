दुर्गा पूजा के बीच वायरल हुआ शेरनी के या वीडियो, मंदिर के सामने यूं बैठी मानो कर रही रखवाली
गुजरात के एक मंदिर के बाहर शेरनी के बैठने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। IFS अधिकारी परवीन कासवान द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में शेरनी मंदिर के बाहर बैठी है मानो वह उसकी रखवाली कर रही हो। व्यापक वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों की बदौलत गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि हुई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के एक मंदिर के बाहर शेरनी के बैठने का 27 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो नवरात्र के पावन अवसर पर वायरल हुआ है।
इस वीडियो में शेरनी मंदिर के बाहर ऐसी बैठी है मानो वह इस पवित्र स्थान की रखवाली कर रही हो। गुजरात में फिल्माया गया यह वीडियो लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है।
परवीन कासवान ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "क्या दिव्य दृश्य है! ऐसा लगता है जैसे यह शेरनी मंदिर की रक्षा कर रही हो।"
इस वीडियो को अब तक 55,000 से अधिक बार देखा जा चुका है और लोग इसे देखकर भाव-विभोर हो रहे हैं।
What a divine sight. Look like that lioness is guarding the temple !! pic.twitter.com/bBlxlmKD4m— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 28, 2025
संरक्षण से मिली सफलता
एशियाटिक शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका) कभी विलुप्त होने की कगार पर थे। लेकिन वे अब गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। व्यापक वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों की बदौलत इनकी संख्या 1990 में 284 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है।
यह 2020 के 674 की तुलना में 32 प्रतिशत और पिछले दशक में 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व शेर दिवस पर कहा, "एशियाटिक शेर वैश्विक स्तर पर संरक्षण की सफलता का प्रतीक हैं। 1990 में जहां इनकी संख्या केवल 284 थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 891 हो गई है।"
यह भी पढ़ें: भारत और यूरोप के 4 देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू, ये चीजें हो जाएंगी सस्ती
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।