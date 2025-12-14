Language
    'फुलटाइम हाइब्रिड गर्लफ्रेंड चाहिए...', लिंक्डइन पर निकली वेकेंसी, लोगों ने पूछा- सैलरी कितनी होगी?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:09 AM (IST)

    एक व्यक्ति दिनेश ने लिंक्डइन पर 'गर्लफ्रेंड की नौकरी' के लिए एक अनोखा विज्ञापन पोस्ट किया, जिसमें गुरुग्राम के लिए 'फुलटाइम हाइब्रिड गर्लफ् ...और पढ़ें

    लिंक्डइन पर गर्लफ्रेंड के लिए निकली वेकेंसी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेटिंग ऐप्स के जमाने में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर गर्लफ्रेंड की जॉब के लिए वेकेंसी निकाली है। यह पोस्ट हर किसी का ध्यान खींच रही है। गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए? इसका भी यूजर ने विस्तार में विवरण पेश किया है, जिसे पढ़ने के बाद लोग इसपर मजेदार रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं।

    लिंक्डइन पर पोस्ट शेयर करने वाले यूजर का नाम दिनेश है, जो पहले टेक महिंद्र में वरिष्ठ सहयोगी रह चुका है। गर्लफ्रेंड का विवरण साझा करते हुए उसने क्वालिटीज की एक लंबी फेहरिस्त पेश की है, जिसके आधार पर वो इस जॉब के लिए सही उम्मीदवार का चुनाव करेंगे।

    गर्लफ्रेंड की योग्यता

    दिनेश ने अपनी पोस्ट में लिखा, "यह नौकरी गुरुग्राम में रहने वाली फुलटाइम हाइब्रिड गर्लफ्रेंड की भूमिका के लिए है। उम्मीदवार के भीतर मजबूत भावनात्मक संबंध, सार्थक बातचीत, हमेशा सहयोग करना और सभी गतिविधियों में पार्टनर का साथ देने जैसे गुण होने चाहिए।"

    दिनेश के अनुसार, "सक्रिय संचार, सम्मान और समझ इस रिश्ते की नींव बनेगी। उम्मीदवार को सहयोगात्मक निर्णय लेना, सकारात्मक संबंध को बढ़ावा देना भी आना चाहिए। उसके अंदर सुनने की क्षमता हो, सहानुभूति और कौशल की योग्यता भी होनी चाहिए। साथ ही वो मजाकिया, दयालु और सकारात्मक दृष्टिकोण वाली महिला हो।"

    क्या होगी सैलरी?

    यह पोस्ट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। लोग इसपर खूब मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए पूछा, "बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सैलरी कितनी होगी?" दूसरे यूजर ने लिखा, "आप किसी भी ऐप को डेटिंग ऐप बना सकते हैं, बशर्ते आप भारतीय होने चाहिए।" एक अन्य यूजर ने पूछा कि कहीं यह मजाक तो नहीं है, जिसके जवाब में दिनेश ने लिखा, "बिल्कुल नहीं, यह सचमुच की वेकेंसी है।"

    दिनश की इस पोस्ट पर अब तक 26 लोग आवेदन कर चुके हैं। वहीं, अब इस पोस्ट पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है।