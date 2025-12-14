Language
    थूक से पन्ना पलट रहा था वकील, जज ने कहा-हाथ धो लीजिए, नहीं तो मामले की सुनवाई नहीं करूंगी

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    Hero Image

    कलकत्ता हाई कोर्ट। (एएनआई)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता : एक वकील द्वारा थूक से पन्ने पलटने पर कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने नाराजगी जाहिर की। अदालत का वीडियो प्रसारित हुआ है, उसमें वकील को थूक से दस्तावेज पलटते हुए दिखाया गया है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने इसे देखा। उन्होंने तुरंत कहा, कृपया थूक से पन्ने न पलटें। यह बहुत ही अस्वास्थ्यकर है। कृपया ऐसा न करें।

    कुछ देर बाद वकील ने कहा कि मुझे खेद है। तब न्यायमूर्ति सिन्हा ने पूछा, आपका बैंड कहां है? क्या यह आपका निजी मामला है?

    गौरतलब है कि वकील अदालत में प्रश्न-उत्तर सत्र के दौरान अपने कोट के साथ बैंड पहनते हैं। इसके जवाब में वकील ने कहा, मैं भूल गया था। न्यायमूर्ति सिन्हा ने फिर कहा, चले जाइए। और पहले अपने हाथ धो लीजिए। नहीं तो मैं अब इस मामले की सुनवाई नहीं करूंगी। पहले अपने हाथ धो लीजिए। इसके बाद वकील हाथ धोकर आए। फिर न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की।