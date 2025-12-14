थूक से पन्ना पलट रहा था वकील, जज ने कहा-हाथ धो लीजिए, नहीं तो मामले की सुनवाई नहीं करूंगी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : एक वकील द्वारा थूक से पन्ने पलटने पर कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने नाराजगी जाहिर की। अदालत का वीडियो प्रसारित हुआ है, उसमें वकील को थूक से दस्तावेज पलटते हुए दिखाया गया है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने इसे देखा। उन्होंने तुरंत कहा, कृपया थूक से पन्ने न पलटें। यह बहुत ही अस्वास्थ्यकर है। कृपया ऐसा न करें।



कुछ देर बाद वकील ने कहा कि मुझे खेद है। तब न्यायमूर्ति सिन्हा ने पूछा, आपका बैंड कहां है? क्या यह आपका निजी मामला है?