US से भारत लाया जा रहा लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल, NIA कसेगी शिकंजा; बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में है आरोपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने मंगलवार को अनमोल बिश्नोई को निर्वासित कर दिया है। अनमोल माफिया सरगना लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद बाबा सिद्दीकी की हत्या का साजिशकर्ता है। NDTV के अनुसार, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को एक ईमेल के जरिए निर्वासन की जानकारी दी है। बिश्नोई को 18 नवंबर 2025 को देश से निकाला गया। बिश्नोई के 19 नवंबर को भारत आने की उम्मीद है।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी गौरतलब है कि अनमोल बिश्नोई भारत में कई हिंसक अपराधों के सिलसिले में वांछित है, जिनमें अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी की हत्या और मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शामिल है। वह अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी की घटना में भी वांछित है।

रिपोर्ट्स के अनुसार अनमोल को पिछले साल नवंबर में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया था। जिसके कुछ दिनों बाद भारत ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की थी। यह प्रक्रिया महाराष्ट्र की एक अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी होने और इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद शुरू हुई।

NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई पिछले साल तब सुर्खियों में आया था जब उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया था। उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी रखा गया था।