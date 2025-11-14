Bengal: काकद्वीप में वकील के चैंबर में फंदे से लटकी मिली लॉ की छात्रा, वकील फरार

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:48 AM (IST)

    बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप इलाके में एक वकील के चैंबर से प्रथम वर्ष की लॉ छात्रा का शव बरामद किया गया। छात्रा के स्वजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अस्वभाविक मौत का मामला दर्ज कर कर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से वकील फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    काकद्वीप में वकील के चैंबर में फंदे से लटकी मिली लॉ की छात्रा (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप इलाके में एक वकील के चैंबर से प्रथम वर्ष की लॉ छात्रा का शव बरामद किया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

    छात्रा के स्वजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अस्वभाविक मौत का मामला दर्ज कर कर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से वकील फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    यह घटना बुधवार शाम काकद्वीप थाना अंतर्गत प्रतापादित्य ग्राम पंचायत इलाके में हुई। स्वजनों के अनुसार, मृतका गांधीनगर इलाके की रहने वाली थी और अपनी पढ़ाई से संबंधित प्रैक्टिस के लिए रोजाना स्थानीय वकील के चैंबर में जाती थी।

    स्वजनों ने बताया कि वह बुधवार सुबह हमेशा की तरह घर से निकली थी। शाम को उन्हें सूचना मिली कि उसका शव वकील के चैंबर में लटका हुआ है। स्वजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल से एक बैग मिला है जिसमें एक प्रेम पत्र मिला है। उसके रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि पत्र से मृतका और वकील के बीच घनिष्ठ संबंध का संकेत मिलता है और हो सकता है कि रिश्ते में तनाव के कारण उसने यह कदम उठाया हो।

    इसके बाद, ला छात्रा के परिवार वालों ने काकद्वीप थाने में वकील के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।

    सुंदरबन पुलिस जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपित वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। घटना के बाद से आरोपित वकील फरार है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

    वहीं, छात्रा की मौत की खबर के बाद से परिवार, पड़ोसी और ग्रामीण सदमे में हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या कोई साजिश।