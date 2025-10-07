दोस्ती से इन्कार करने पर छात्र ने दी महिला टीचर को धमकी, कहा- 'नहीं तो तेजाब से हमला कर दूंगा'

ग्वालियर के माधव विधि महाविद्यालय में एक छात्र दुष्यंत सागर ने महिला सहायक प्राध्यापक को दोस्ती के लिए धमकाया। इनकार करने पर उसने उनका पीछा किया और तेजाब से हमला करने की धमकी दी। मुरार थाना पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की है। छात्र जो किराए के मकान में रहता था प्राध्यापक पर लगातार दोस्ती का दबाव बना रहा था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। माधव विधि महाविद्यालय की महिला सहायक प्राध्यापक को वहीं के छात्र दुष्यंत सागर ने धमकी दी है। वह प्राध्यापक पर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था। जब इन्कार किया तो पीछा करने लगा। बीते रोज तो उसने सारी हदें पार कर डालीं। उसने महिला सहायक प्राध्यापक का घर तक पीछा किया। फिर घर से करीब 100 कदम की दूरी पर तेजाब से हमला करने की धमकी दी। शिकायत पर मुरार थाना पुलिस ने आरोपित छात्र को पकड़ा है, उस पर एफआईआर दर्ज की है।

किराए के मकान में रहता था छात्र मुरार क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला नई सड़क स्थित माधव विधि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। यहां शिवपुरी का रहने वाला दुष्यंत सागर कानून की पढ़ाई कर रहा है। वह ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में किराये के मकान में रहता है। वह कई दिनों से महिला सहायक प्राध्यापक के पीछे पड़ा था। वह संस्थान में भी रास्ता रोककर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था।