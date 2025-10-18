'किसी विदेशी यात्री को गिरफ्तार करने से पहले...', सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों को दिया अहम निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कानून प्रवर्तन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे किसी अंतरराष्ट्रीय यात्री को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने से पूर्व अपने अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के बारे में जागरूक करें।

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह टिप्पणी रॉकी अब्राहम नामक प्रवासी भारतीय के खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही को रद करते हुए की। राकी, जो दो दशक से इटली में निवास कर रहे हैं, को जनवरी 2025 में दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरण का सींग ले जाने के आरोप में पकड़ा गया था।

रॉकी को क्यों किया गया गिरफ्तार? हवाई अड्डा अधिकारियों ने रॉकी के सामान में सींग पाया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। राकी लगभग दो हफ्ते तक हिरासत में रहे, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली।