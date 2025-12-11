भारत पर बड़े हमले की साजिश: लश्कर-जैश ने विस्फोटक विशेषज्ञ बांग्लादेश भेजे, खुफिया एजेंसियां अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के इशारे, शह एवं समर्थन पर आतंकी संगठन - लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भारत पर बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार, लश्कर के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर गुलाम जम्मू-कश्मीर से आतंकियों का एक समूह बांग्लादेश में भेजा गया है।

यह समूह विस्फोटकों का विशेषज्ञ है और अपने समकक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए बांग्लादेश पहुंचा है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब खुफिया एजेंसियों को जैश और लश्कर द्वारा बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अपने माड्यूल को फिर से सक्रिय करने के प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है।

लश्कर और जैश भारत पर बड़े हमले की साजिश रच रहे खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि इन आतंकी संगठनों द्वारा बांग्लादेश में विस्फोटक विशेषज्ञों को भेजना किसी बड़ी घटना का संकेत है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है क्योंकि भारत में जल्द घुसपैठ करने और बम विस्फोट करने के प्रयास किए जा सकते हैं।

पड़ोसी बांग्लादेश में काफी सक्रिय हैं आइएसआइ समर्थित गतिविधियां भारतीय एजेंसियों के अनुसार, बांग्लादेश में आइएसआइ समर्थित गतिविधियां काफी सक्रिय हैं। बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में यूं तो हमेशा ही बांग्लादेश स्थित आतंकी सगठनों का खतरा बना रहता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है।

बांग्लादेश में एक मित्रवत शासन के समर्थन की बदौलत पाकिस्तान किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा है। आतंकियों की हालिया गतिविधियों के साथ-साथ प्राप्त हो रही गुप्त सूचनाओं से संकेत मिलता है कि आइएसआइ भारत में एक बड़े हमले की साजिश रच रहा है। इस आपरेशन में जैश और लश्कर एक साथ काम करेंगे।

आतंकियों का समूह गुलाम जम्मू-कश्मीर से बांग्लादेश भेजा गया भविष्य में संयुक्त आपरेशन करने का निर्णय आइएसआइ के निर्देश के बाद लिया गया था। इसके बाद, दोनों आतंकी संगठनों के शीर्ष नेतृत्व ने पाकिस्तान में मुलाकात की और एक ही कमान संरचना के तहत आगे बढ़ने की रणनीति पर चर्चा की थी। सीरियल ब्लास्ट कराने के लिए नौ सदस्यीय टीम गठित की गई भारत में सिलसिलेवार विस्फोट करने के इरादे से बांग्लादेश में आपरेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए नौ सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।

जैश और लश्कर दोनों की कई टीमें स्थानीय आतंकी संगठनों से बातचीत करने के लिए कई बार बांग्लादेश का दौरा कर चुकी हैं। हाल ही में हाफिज सईद का एक करीबी सहयोगी स्थानीय आतंकियों से मिलने और उन्हें प्रेरित करने के लिए बांग्लादेश में था। बांग्लादेश में अस्थायी रूप से कईमदरसों को बंद कर दिया गया है बांग्लादेश में कई मदरसों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

इन मदरसों की स्थापना कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और लोगों को कट्टरपंथी बनाने के विशिष्ट उद्देश्य से की गई थी। ये सभी मदरसे आइएसआइ द्वारा संचालित हैं, जहां मौलवी लश्कर और जैश से जुड़े हैं। इनमें से कुछ मदरसे भारत में सिलसिलेवार बम विस्फोट करने के विशिष्ट इरादे से स्थापित किए गए थे। अब जब साजिश अंतिम चरण में है तो इन मदरसों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आइएसआइ की एक सुनियोजित रणनीति है।

इस महीने किसी समय ढाका जाने वाला है लश्कर चीफ हाफिज सईद खुफिया एजेंसियों ने यह भी बताया है कि इस महीने किसी समय लश्कर प्रमुख हाफिज सईद ढाका का दौरा करने वाला है और अपने संगठन के आतंकियों के साथ-साथ अन्य आतंकियों से भी वह बातचीत करेगा।

अधिकारियों का कहना है कि हमलों की साजिश अंतिम चरण में है और सईद के ढाका दौरे के समाप्त होने के बाद ये संगठन हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। आइएसआइ ने अपने सबूतों को मिटाने की कोशिश शुरू कर दी है जो इस बात का संकेत है कि जल्द ही कोई हमला होने वाला है।