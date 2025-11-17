Language
    लाडकी बहिन योजना की e-KYC की आखिरी तारीख कल, नहीं किया तो नहीं मिलेगा 1500 रुपये का लाभ; ये है स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:16 PM (IST)

    महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना के तहत ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। ई-केवाईसी न कराने पर 1500 रुपये का मासिक लाभ रुक जाएगा। इस योजना से लगभग 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। आधार सत्यापन अनिवार्य है, और ऑनलाइन ई-केवाईसी की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध है। ई-केवाईसी के लिए आधार नंबर और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है।

    लाडकी बहिन योजना की e-KYC की आखिरी तारीख कल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक जरूरी खबर है। सरकार ने बताया है कि योजना की e-KYC कराने की आखिरी तारीख कल, 18 नवंबर है। जो लाभार्थी महिलाएं इस तारीख तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करेंगी, उन्हें मिलने वाला 1500 रुपये का मासिक लाभ रुक जाएगा। राज्य में करीब 1 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं और पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आता है।

    लाडकी बहिन योजना जून 2024 में शुरू हुई थी। सरकार ने सितंबर 2025 के आदेश में साफ कहा है कि Aadhaar Act 2016 की धारा 7 के तहत आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि योजना का पैसा सही महिला तक पहुंचे। UIDAI ने महिला एवं बाल विकास विभाग को Sub-AUA/Sub-KUA का दर्जा दिया है, जिससे विभाग खुद आधार वेरिफिकेशन कर सकता है। इसी कारण योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन e-KYC की सुविधा जोड़ी गई है।

    कैसे करें ई-केवाईसी?

    लाभार्थी महिलाएं घर बैठे कुछ मिनट में ई-केवाईसी पूरी कर सकती हैं।

    • योजना की वेबसाइट खोलें: ladakibahin.maharashtra.gov.in
    • होमपेज पर e-KYC विकल्प पर क्लिक करें
    • अपना आधार नंबर और कैप्चा भरें, फिर Send OTP दबाएँ
    • सिस्टम पहले चेक करेगा कि आपकी e-KYC पहले से पूरी है या नहीं
    • अगर पूरी है तो e-KYC already completed दिखेगा
    • अगर आपका आधार पात्र सूची में नहीं है, तो संदेश आएगा- आपका आधार इस योजना की पात्र सूची में नहीं है
    • OTP आने पर उसे दर्ज कर दें
    • इसके बाद पति या पिता का Aadhaar नंबर डालें, कैप्चा भरें, सहमति दें और Send OTP क्लिक करें
    • उनके मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें
    • फिर चुनें- जाति कैटेगरी, दो घोषणाएं Yes/No, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है, परिवार में सिर्फ 1 विवाहित और 1 अविवाहित महिला ही लाभ ले रही हैं
    • सबमिट करने पर संदेश आएगा- Success Your e-KYC verification has been successfully completed

