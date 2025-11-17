लाडकी बहिन योजना की e-KYC की आखिरी तारीख कल, नहीं किया तो नहीं मिलेगा 1500 रुपये का लाभ; ये है स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक जरूरी खबर है। सरकार ने बताया है कि योजना की e-KYC कराने की आखिरी तारीख कल, 18 नवंबर है। जो लाभार्थी महिलाएं इस तारीख तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करेंगी, उन्हें मिलने वाला 1500 रुपये का मासिक लाभ रुक जाएगा। राज्य में करीब 1 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं और पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आता है।

लाडकी बहिन योजना जून 2024 में शुरू हुई थी। सरकार ने सितंबर 2025 के आदेश में साफ कहा है कि Aadhaar Act 2016 की धारा 7 के तहत आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि योजना का पैसा सही महिला तक पहुंचे। UIDAI ने महिला एवं बाल विकास विभाग को Sub-AUA/Sub-KUA का दर्जा दिया है, जिससे विभाग खुद आधार वेरिफिकेशन कर सकता है। इसी कारण योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन e-KYC की सुविधा जोड़ी गई है।