'हम सत्ता में वापस आए तो...', तेलंगाना में सीएम रेवंत और KTR के बीच छिड़ी जंग; कहा- कचरा साफ कर देंगे

इसपर आगबबूला होते हुए केटीआर ने सत्ता में वापस आने पर मूर्ति को हटाने की धमकी दी। बीआरएस नेता ने दोहराया कि बीआरएस के सत्ता में वापस आने पर कचरा साफ कर देंगे। केटीआर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मेरे शब्दों को लिख लीजिए 'चीप मंत्री रेवंत'। हम जिस दिन वापस सत्ता में आएंगे, उसी दिन डॉ. बीआर अंबेडकर सचिवालय के आसपास से कचरा साफ कर देंगे।"

Mark my words Cheap Minister Revanth



We will clear out the trash from the surroundings of Dr. B. R. Ambedkar secretariat the very same day we are back in office



Can’t expect a Delhi Ghulam like you to ever understand self-respect & pride of Telangana



Using filthy language in…