कोल्डप्ले कॉन्सर्ट वायरल किस कैम घटना पर क्रिस्टिन कैबोट ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- यह एक गलत फैसला था
क्रिस्टिन कैबोट, एस्ट्रोनॉमर की पूर्व चीफ पीपल ऑफिसर, ने जुलाई 2025 में बोस्टन के कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में सीईओ एंडी बायरन के साथ वायरल किस कैम घटना जो ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिस्टिन कैबोट, एस्ट्रोनॉमर की पूर्व चीफ पीपल ऑफिसर, ने जुलाई 2025 में बोस्टन के कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में सीईओ एंडी बायरन के साथ वायरल किस कैम घटना जो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में हुई थी उसपर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ लंदन को दिए हालिया साक्षात्कारों में उन्होंने इसे "गलत फैसला" बताया और उन्होंने कहा कि यह सबकुछ नून ड्रिंक्स पीने के बाद नाच-गाने और अनुचित व्यवहार के दौरान हुआ।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका पहला और एकमात्र चुंबन था, कोई अफेयर या सेक्शुअल रिलेशनशिप नहीं थी, और उस समय दोनों अपने-अपने पार्टनर से अलगाव की प्रक्रिया में थे।
घटना के परिणामस्वरूप कैबोट को व्यापक मीडिया ध्यान, जनता की आलोचना, मौत की धमकियां और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें "घर तोड़ने वाली" जैसे नाम दिए गए। इससे उनका करियर प्रभावित हुआ—उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, तलाक की कार्यवाही शुरू हुई, और नई नौकरी ढूंढना मुश्किल हो गया।
कैबोट ने खेद जताते हुए कहा, "मैंने इसकी जिम्मेदारी ली और इसके लिए अपना करियर त्याग दिया। यही वह कीमत है जो मैंने चुकाने का फैसला किया।" उन्होंने आगे बताया कि वे एक मीम बन गईं और यह कलंक उनके जीवन और उपलब्धियों को मिटा रहा है।
कैबोट ने कॉन्सर्ट की रात को याद करते हुए कहा कि वे गुमनाम महसूस कर रही थीं, लेकिन जंबोट्रॉन पर कैद होने पर सब कुछ बदल गया। अब वे बायरन से संपर्क में नहीं हैं और खुद को न्यू हैम्पशायर की एक आम दो बच्चों की मां बताती हैं, जो बस एक अच्छी शाम बिताना चाहती थीं।
