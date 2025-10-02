Language
    'पापा मैं इतना कमजोर नहीं', कोटा में NEET स्टूडेंट की आत्महत्या पर परिजनों ने उठाए सवाल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:32 PM (IST)

    राजस्थान के कोटा में छात्र की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। लकी के पिता दिलीप चौधरी ने उसके बिहार निवासी रूममेट राहुल पर हत्या का शक जताया है। उन्होंने बताया कि बेटे ने उनसे पैसों की परेशानी बताई थी और राहुल से उसका झगड़ा हुआ था। घटना के बाद राहुल का सामान गायब है जिससे शक और गहरा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कोटा में नीट स्टूडेंट की आत्महत्या पर परिजनों ने उठाए सवाल

    डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के कोटा में बुधवार को फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले दिल्ली के रणजीत नगर निवासी छात्र लकी चौधरी के पिता दिलीप चौधरी ने बिहार निवासी साथी युवक पर हत्या किए जाने का शक जताया है।

    गुरुवार को कोटा पहुंचने के बाद दिलीप चौधरी ने कहा कि मेरा इकलौता बेटा कोई भी बात होने पर बोलता था, पापा मैं इतना कमजोर नहीं कि आत्महत्या कर लूं। उसकी सोच सकारात्मक थी। वह हिम्मतवाला था। मैंने बेटे को कोटा में नीट की तैयारी के लिए भेजा था।

    पिता ने किया चौंकाने वाला बयान

    छात्र के पिता ने बताया पहले वह हास्टल में रहा, फिर बिहार निवासी राहुल के साथ किराए का कमरा लेकर रहने लगा था। कमरे से बेटे का मोबाइल, बैग और पर्स गायब है। कमरे में उसके साथ रहने वाला बिहार का राहुल भी घटना के बाद से गायब है। राहुल की महिला मित्र यहां पढ़ती थी, इसलिए वह कोटा में रहता था।

    बेटे के रूममेट राहुल पर लगाया आरोप

    राहुल शराब पीने का भी आदि था। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले उनके बेटे का राहुल से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. राहुल लगातार उनके बेटे को परेशान करता था। पिछले हफ्ते उनकी बेटे से बात हुई तो उसने पैसों की परेशानी बताते हुए 40 हजार रुपये की मांग की थी। दस हजार रुपये भेज दिए थे, बाकी के पैसे कुछ दिन में भेजने के लिए कहा था। लेकिन उससे पहले ही लकी ने आत्महत्या कर ली।