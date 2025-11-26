राजस्थान: कोटा के EV शोरूम में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा में बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लगभग 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर राख गईं। पुलिस ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। आग देखते ही देखते तेजी से पूरे शोरूम में फैल गई। कोटा फायर डिपार्टमेंट से चार फायर इंजन मौके पर भेजे गए।

फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पाने और आस-पास की जगहों पर आग को फैलने से रोकने के लिए एक घंटेभर से ज्यादा समय तक मेहनत की।

कोटा में EV शोरूम में भीषण आग

घटनास्थल के वीडियो में फायर स्टाफ तेजी से फैलाती आग से जूझते हुए दिख रहे हैं, जबकि वहां मौजूद लोग नुकसान को कम करने के लिए शोरूम से आधी जली हुई इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर निकालने में मदद कर रहे हैं। इन कोशिशों के बावजूद, कई EV टू-व्हीलर पूरी तरह से जल गए।