राजस्थान: कोटा के EV शोरूम में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक जलकर खाक
राजस्थान के कोटा में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के शोरूम में भीषण आग लगने से 50 से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां जल गईं। पुलिस के अनुसार, आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा में बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लगभग 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर राख गईं। पुलिस ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। आग देखते ही देखते तेजी से पूरे शोरूम में फैल गई। कोटा फायर डिपार्टमेंट से चार फायर इंजन मौके पर भेजे गए।
फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पाने और आस-पास की जगहों पर आग को फैलने से रोकने के लिए एक घंटेभर से ज्यादा समय तक मेहनत की।
कोटा में EV शोरूम में भीषण आग
घटनास्थल के वीडियो में फायर स्टाफ तेजी से फैलाती आग से जूझते हुए दिख रहे हैं, जबकि वहां मौजूद लोग नुकसान को कम करने के लिए शोरूम से आधी जली हुई इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर निकालने में मदद कर रहे हैं। इन कोशिशों के बावजूद, कई EV टू-व्हीलर पूरी तरह से जल गए।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने केस दर्ज कर लिया है और आग लगने का सही कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है।
