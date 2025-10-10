कोलकाता के मशहूर 'पॉकेट पराठा' बेचने वाले राजू से मिलेंगे मेसी, वायरल खबरों का क्या है सच?
कोलकाता के मशहूर 'पाकेट पराठा' विक्रेता राजू को लियोनेल मेसी से मिलने का सुनहरा अवसर मिला है। राजू ने इस खबर पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके जीवन का एक सपना सच होने जैसा है। इस खबर से राजू के प्रशंसक भी काफी उत्साहित हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता के व्यस्त सियालदह रेलवे स्टेशन के पास स्थित कोले मार्केट में सड़क किनारे एक छोटे स्टाल के सामने रोजाना प्रात: पांच बजे से कतार लगनी शुरू हो जाती है। एक दुबला-पतला आदमी वहां वैन रिक्शा से अपने सामान के साथ पहुंचता है, जिसे देख लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। उस शख्स का नाम है राजू और वह बेचते हैं पाकेट पराठा।
इस विशेष पराठे का स्वाद चखने दूर-दूर से लोग आते हैं। महज तीन घंटे के अंदर वह हजार पराठे बेचकर चला जाता है। कुछ लोग तो कहने लगे हैं कि कोलकाता आकर 'राजू दा का पाकेट पराठा' नहीं खाया तो क्या खाया! पाकेट पराठा नाम क्यों, इसपर राजू ने बताया कि मेरा पराठा इतना मुलायम व पतला है कि इसे कागज में मोड़कर जेब में भरकर ले जाया जा सकता है।
राजू को मेसी से मिलने का मौका
विश्व के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी ने जब से भारत आने की खुद से घोषणा की है, जिसमें उनका दूसरा कोलकाता दौरा भी शामिल होगा, तब से इंटरनेट मीडिया पर मेसी का राजू से पाकेट पराठा खरीदने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से तैयार एक तस्वीर बहुप्रसारित हो रही है, जिसे देख कुछ मजाकिया तौर पर कह रहे हैं कि मेसी को कोलकाता आकर राजू का पाकेट पराठा जरूर खाना चाहिए।
जीवन का सपना सच होने जैसा: राजू
इस तस्वीर पर मेसी के भारत दौरे के आयोजक शताद्रु दत्ता की भी नजर पड़ी है और उन्होंने इसे वास्तव में बदलने का वादा किया है। शताद्रु ने पोस्ट करके कहा कि एक तस्वीर इंटरनेट मीडिया में घूम रही है। मैंने सुना है कि वह (राजू) पराठा बेचते हैं। कुछ लोग इस तस्वीर को पोस्ट कर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह आदमी कड़ी मेहनत कर रहा है।
कोई उन्हें अपनी जेब से रुपये नहीं देता। पराठे बेचकर क्या सपना नहीं देखा जा सकता? मैं किसी काम को छोटा नहीं समझता। मैं वादा करता हूं कि इंटरनेट मीडिया पर जो तस्वीर प्रसारित हो रही है, मैं उसे हकीकत में बदलकर दिखाऊंगा। मालूम हो कि मेसी अपने भारत दौरे की शुरुआत आगामी 13 दिसंबर को कोलकाता से करेंगे।
