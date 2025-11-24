कोलकाता में शिक्षक अभ्यर्थियों ने पक्षपातपूर्ण अंक योजना और भर्ती में देरी को लेकर किया प्रदर्शन, तोड़े कई बैरिकेड्स
कोलकाता में, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के परिणाम जारी होने पर, शिक्षक भर्ती में देरी और अवैध अंक योजना के खिलाफ दो समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़े और एस्प्लेनेड पर धरना दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ। उनकी मांगें थीं अनुभव आधारित अंकों को रद्द करना और अतिरिक्त शिक्षण पद बनाना।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा नौवीं और 10वीं कक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए एसएलएसटी परिणाम प्रकाशित करने के दिन सोमवार को नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के दो समूहों ने सोमवार को अवैध अंक योजना और भर्ती में देरी को लेकर अलग-अलग विरोध मार्च निकाले।
हजारों एसएससी अभ्यथिर्यों ने उत्तर कोलकाता के सियालदह स्टेशन से एक मार्च निकाला, कई पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिए और अपने गंतव्य मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पुलिसकर्मियों से भिड़ गए।
कैसे हुई झड़प?
यह झड़प तब हुई, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एस्प्लेनेड तक उनके नियोजित मार्ग पर मार्च करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया और उन्हें सीआइटी रोड पर रामलीला मैदान की ओर मोड़ने की कोशिश की, जिसे प्रदर्शनकारियों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
खबर लिखे जाने तक आंदोलनकारी अभ्यर्थी एस्प्लेनेड क्रासिंग पर धरना दे रहे थे, जिससे मुख्य चौराहे पर यातायात बाधित हो गया। नए अभ्यर्थियों ने पूर्व नियुक्त शिक्षकों को दिए गए अनुभव-आधारित 10 अंकों को रद्द करने की मांग की, जिनकी नियुक्ति नौकरी घोटाले के मामले में अदालत ने रद कर दी थी।
इसके अलावा आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने सभी ओएमआर शीट का सार्वजनिक प्रदर्शन और एक लाख अतिरिक्त शिक्षण पदों का सृजन किए जाने की भी मांग की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम गैरकानूनी तरीके से दिए जा रहे 10 अंकों के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
क्या है मांग?
हमने परीक्षा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए दिन-रात ट्यूशन पढ़ाया और अब पूरे अंक प्राप्त करने के बावजूद हम पात्र नहीं हैं। वहीं, एक अलग प्रदर्शन में 2016 के उच्च प्राथमिक भर्ती बैच के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सॉल्टलेक स्थित करुणामयी चौक से राज्य शिक्षा विभाग मुख्यालय विकास भवन तक मार्च निकाला और लंबे समय से लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।