कोलकाता हत्याकांड में नया मोड़, पुलिस ने ओडिशा से दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने बुधवार को महानगर के एक होटल में एक युवक की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा से दो लोगों को गिरफ्तार किया। शशिकांत बेहरा और संतोष बेहरा नाम के दो आरोपितों को ओडिशा के संबलपुर से गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हम हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बंगाल लाया जाएगा। कोलकाता में हत्या ओडिशा से दो गिरफ्तार पिछले हफ्ते, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में एक होटल के कमरे के स्टोरेज कम्पार्टमेंट में राहुल लाल नाम के एक व्यक्ति का शव मिला था। शुरुआती जांच से पता चला है कि उसकी हत्या चादर से गला घोंटकर की गई थी। हत्या के बाद पलंग के बाक्स में शव को छिपाकर आरोपित भाग निकले थे। मृतक के आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर से मिले सुरागों के आधार पर जांचकर्ताओं ने हत्या का संबंध संबलपुर से जोड़ा।

उन्होंने बताया कि लाल का आपराधिक इतिहास रहा है और उसे पहले भी चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पार्क स्ट्रीट पुलिस थाने में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। वह कथित तौर पर भारी मुनाफे के लिए अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क को चोरी का सामान जिसमें प्राचीन वस्तुएं भी शामिल थीं, बेचने में शामिल था।