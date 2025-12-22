नदी के नीचे दौड़ती ट्रेन... कोलकाता मेट्रो ने बदला ट्रैक, लोगों का सफर हुआ आसाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कल्पना कीजिए, एक विशाल नदी के ऊपर से गुजरते हुए वातानुकूलित मेट्रो के आरामदायक सफर में घंटों का सफर मिनटों में सिमट जाता है और शहर की दैनिक दिनचर्या बदल जाती है। ईस्ट-वेस्ट मेट्रो, जिसे ग्रीन लाइन के नाम से भी जाना जाता है, की बदौलत अब यह कोलकाता में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।

शहर की पहली मेट्रो, नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर (ब्लू लाइन), अक्टूबर 1984 में शुरू हुई थी, जिससे कोलकाता मेट्रो वाला पहला भारतीय शहर बन गया था। यह उपलब्धि 2002 में दिल्ली मेट्रो द्वारा अपनी पहली लाइन शुरू करने तक कायम रही। पूर्व-पश्चिम मेट्रो हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित सॉल्ट लेक के सेक्टर V से लेकर पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा मैदान तक 17 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लाइन की एक प्रमुख विशेषता इसकी पानी के नीचे बनी सुरंग है।

नदी के नीचे 520 मीटर का यह खंड भारत की अपनी तरह की पहली परिवहन सुरंग है। ट्रेनें नदी के तल से लगभग 16 मीटर नीचे चलती हैं, जबकि इस मार्ग पर स्थित हावड़ा स्टेशन अब भारत का सबसे गहरा स्टेशन है, जो लगभग 30 मीटर भूमिगत बना है।

मेट्रो ने साल्ट लेक और हावड़ा के बीच रहने वाले लाखों निवासियों के साथ-साथ उपनगरों के सैकड़ों हजारों लोगों के लिए आवागमन को बदल दिया है, जो हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशनों के माध्यम से इस सेवा का उपयोग करते हैं, जो भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से दो हैं और प्रतिदिन लगभग 20 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करते हैं।

नदी के नीचे सुरंग बनाने का काम 2017 में रिकॉर्ड 67 दिनों में पूरा नदी के नीचे सुरंग बनाने का काम 2017 में रिकॉर्ड 67 दिनों में पूरा हो गया था। इंजीनियरों को नरम, अप्रत्याशित जलोढ़ मिट्टी को खोदना पड़ा और 120 साल से अधिक समय तक चलने वाली जलरोधी सुरंग की परतें बनानी पड़ीं। मध्य कोलकाता, विशेष रूप से बोबाजार, में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थीं।

भूस्खलन और जल रिसाव ने सुरंग निर्माण को बाधित किया, जिससे नदी पार करने का कार्य पूरा होने से पहले परियोजना के कुछ हिस्सों में वर्षों की देरी हुई। दोनों सुरंगों की खुदाई भू-दबाव संतुलन करने वाली सुरंग खोदने वाली मशीनों का उपयोग करके की गई, जिन्होंने नदी तल के नीचे मुख्य रूप से कठोर चिकनी मिट्टी को काटा।

1921 में कोलकाता में पानी के नीचे रेलवे की योजना तैयार दिलचस्प बात यह है कि पानी के नीचे सुरंग का विचार नया नहीं है। बीरभूम में जन्मे ब्रिटिश इंजीनियर सर हार्ले डेलरिम्पल-हे ने 1921 में ही कोलकाता में एक पानी के नीचे रेलवे की योजना तैयार की थी। कई वर्षों के निर्माण और परीक्षण के बाद, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो मार्च 2024 में व्यावसायिक सेवा के लिए खुल गई। हजारों यात्रियों ने उत्साह के साथ पहली ट्रेनों में सवार होकर ग्रीन लाइन के माध्यम से शहर को एक नए तरीके से जोड़ना शुरू किया।

पहले 15 दिनों के भीतर, एस्प्लेनेड-हावड़ा मैदान मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 53,570 यात्रियों ने यात्रा की - यह शहर की सड़कों से सैकड़ों बस यात्राओं को कम करने के बराबर था। गति, आराम और विश्वसनीयता के कारण कई यात्रियों ने टैक्सी और कारों को छोड़कर मेट्रो का उपयोग करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक उपयोग के पहले ही दिन, नदी के नीचे वाले मार्ग पर 70,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की।

पानी के अंदर की यह यात्रा मात्र 45 सेकंड की पानी के अंदर की यह यात्रा मात्र 45 सेकंड की है। हावड़ा ब्रिज के पार बस की यात्रा, जो पहले सौभाग्य से 3-4 मिनट में पूरी हो जाती थी, अब गर्मी और भीड़भाड़ के कारण व्यस्त समय में 15-20 मिनट और राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान कभी-कभी एक घंटे या उससे भी अधिक समय तक लग जाता था।

लेकिन अब यात्री वातानुकूलित सुविधाओं का आनंद लेते हुए यात्रा करते हैं। हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक की यात्रा मेट्रो से केवल आठ मिनट में पूरी हो जाती है। बस से इसमें कम से कम 30-40 मिनट लगते हैं। मेट्रो जो रोजमर्रा की जिंदगी बदल देती है सुविधा के अलावा, पूर्व-पश्चिम मेट्रो शहरी जीवन की व्यापक चुनौतियों का समाधान करती है। यह यातायात जाम को कम करती है, वायु प्रदूषण को घटाती है और अधिक पर्यावरण-अनुकूल आवागमन प्रदान करती है।

हावड़ा निवासी रूबी साहा ने कहा, 'हावड़ा और कोलकाता हमेशा से जुड़वां शहर रहे हैं, लेकिन हुगली नदी पार करना एक परेशानी भरा काम था। पूर्व-पश्चिम मेट्रो ने इसे बदल दिया है अब हावड़ा सचमुच एक जुड़वां शहर जैसा लगता है।' उपनगरीय यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

हावड़ा स्टेशन पर पहुंचने वाले लोकल ट्रेन के यात्री अब भीड़भाड़ वाले बस स्टैंडों और जाम वाली सड़कों से बचते हुए सीधे ग्रीन लाइन में बदल सकते हैं। पुरानी लाइनों पर भीड़भाड़ की चिंताएं ईस्ट-वेस्ट मेट्रो की सफलता ने 1984 से चल रही नॉर्थ-साउथ ब्लू लाइन पर दबाव बढ़ा दिया है। अब दैनिक ट्रेनों में पहले से अधिक यात्री सवार होते हैं, खासकर शाम के व्यस्त समय में, जिससे कभी-कभी भीड़भाड़ हो जाती है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें ट्रेन में चढ़ने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, खासकर ग्रीन लाइन सेक्शन के खुलने के बाद।

एस्प्लेनेड-हावड़ा मैदान खंड पूरी तरह से चालू है, वहीं सेक्टर V से हावड़ा तक 16.6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को पूरा करने का काम जारी है। इस लाइन का लगभग 65% हिस्सा भूमिगत दोहरी सुरंगों से होकर गुजरता है, जिसमें 520 मीटर लंबा नदी पार करने का मार्ग भी शामिल है, जबकि शेष भाग ज्यादातर ऊंचे पुलों पर है। नदी के नीचे बनी यह सुरंग भारत की पहली परिवहन सुरंग है जो किसी नदी के नीचे से गुजरती है।

आदान-प्रदान के लिए निर्मित एक प्रणाली एस्प्लेनेड पर ग्रीन लाइन ब्लू लाइन को काटती है, जिससे यात्री उत्तर में दक्षिणेश्वर या दक्षिण में न्यू गारिया की ओर यात्रा कर सकते हैं। सुरंग के किनारे लगी नीली बत्तियाँ नदी के नीचे के हिस्से को चिह्नित करती हैं, जिससे हावड़ा और महाकरण स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह दृश्य आकर्षक बन जाता है।

शहर के भूगोल को बदलना पूर्व-पश्चिम मेट्रो ने कोलकाता के दैनिक जीवन का नक्शा पूरी तरह बदल दिया है। हुगली नदी के नीचे बसे अलग-थलग इलाकों को जोड़कर, इसने आवासीय क्षेत्रों को आईटी हब, व्यापारिक केंद्रों और रेलवे स्टेशनों से जोड़ दिया है।