धारदार हथियार से हमला और मौत... शख्स ने 10 साल बाद ऐसे लिया भाई की मौत का बदला

जागरण संवाददाता, कोलकाता। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में एक शख्स ने 10 साल पहले अपने छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपित को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान 48 वर्षीय आलम शेख के रूप में हुई है, जो एक तालाब पर रात्रि चौकीदार के रूप में काम करता था।

पुलिस ने बताया कि काम पर जाते समय उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मुख्य आरोपित की पहचान पन्ना शेख के रूप में हुई है। घटना के बाद वह फरार है। भाई के हत्यारे को 10 साल बाद मौत के घाट उतारा पुलिस के अनुसार, 2015 में जोड़ापुकुरिया गांव में आलम शेख और कई अन्य लोगों पर पन्ना शेख के भाई तौफीक शेख को घर से बाहर खींचकर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा था। फरक्का पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आलम शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में काफी समय जेल में बिताने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

तौफीक शेख की हत्या के बाद उसका बड़ा भाई पन्ना शेख कथित तौर पर प्रतिशोध की आग में जल रहा था। आखिरकार प्रतिशोध की भावना से उसने आलम शेख की हत्या कर दी। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।