    घर में घुसकर प्रेमिका पर चाकू से हमला, फिर प्रेमी ने चौथी मंजिल से लगा दी छलांग; युवक की मौत

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    कोलकाता के पोस्ता इलाके में एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया और बाद में इमारत से कूद गया। युवक की मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें

    कोलकाता में युवक ने प्रेमिका पर किया चाकू से हमला

    जागरण संवाददाता, कोलकाता। मध्य कोलकाता के बड़ाबाजार के पोस्ता इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने अपनी कथित प्रेमिका के घर में घुसकर उस पर चाकू से अनगिनत प्रहार किए।

    इसके बाद उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर चाकू लेकर उस इमारत की चौथी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। दोनों को बेहद गंभीर स्थिति में लहूलुहान हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना मंगलवार की है।

    वहीं, गंभीर रूप से घायल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृत युवक का नाम राजेंद्र शर्मा बताया गया है जबकि घायल युवती का नाम शिखा सिंह है।

    घटना पोस्ता थाना क्षेत्र के शिव ठाकुर लेन इलाके की है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत है। खबर पाकर पोस्ता थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दोनों के बीच में क्या हुआ था। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है।

    शुरुआती तौर पर पता चला है कि शादी को लेकर दबाव के चलते हुए झगड़े में राजेंद्र ने अपनी प्रेमिका पर हमला किया और उंचाई से छलांग लगा दी। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि घटना के पीछे कोई और कारण है या नहीं।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमले में घायल युवती शिखा सिंह पोस्ता के शिव ठाकुर लेन की रहने वाली है। उसके पति दीपू सिंह की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। उसके दो बच्चे भी हैं।

    पति के जीवित रहने के दौरान शिखा की मुलाकात जगमोहन मल्लिक लेन के रहने वाले दीपू के दोस्त राजेंद्र शर्मा के साथ हुई थी। दीपू की मौत के बाद राजेंद्र और शिखा दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गईं थी।

    शादी के लिए दबाव से गुस्से में था युवक

    पलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला कि कुछ माह से प्रेम संबंध के बाद शिखा राजेंद्र पर उससे शादी करने का दबाव बनाने लगी। लेकिन स्थायी आमद‌नी का ठोस जरिया न होने के कारण राजेंद्र शिखा से शादी के लिए तैयार नहीं था। वह बार-बार टाल रहा था। इसके कारण दोनों के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी। मंगलवार सुबह शिखा घर पर अकेली थी। उसी समय राजेंद्र वहां आ धमका।

    आसपास के लोगों ने युवती को लहूलुहान हालत में देखा

    पुलिस का कहना है कि, अचानक पड़ोसियों ने युवती के चीखने की आवाज सुनी, तभी वे दौड़े और वहां आकर देखा तो वह खून से लथपथ हालत में सीढ़ियों से नीचे आ रही थी।

    बाहर, कुछ स्थानीय लोगों ने राजेंद्र को खून से सने और घायल हालत में सड़क पर पड़ा देखा। उसके हाथ में धारदार चाकू भी था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पोस्ता थाने को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक-युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।