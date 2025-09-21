कोलकाता के चारु मार्केट में जिम में बंदूकधारियों ने मचाया दहशत, गोलीबारी से मचा हड़कंप

दक्षिण कोलकाता के चारु मार्केट में एक जिम में हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की जिससे दहशत फैल गई। रेनकोट और हेलमेट पहने बंदूकधारियों ने जिम मालिक जाय कामदार को ढूंढा और न मिलने पर हवा में गोलियां चलाकर भाग गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है जिसमें व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता या जबरन वसूली का प्रयास होने की आशंका है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण कोलकाता के व्यस्त चारु मार्केट स्थित एक जिम में रविवार को हथियारबंद व्यक्तियों ने गोलीबारी की, जिससे वहां दहशत उत्पन्न हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि बंदूकधारियों ने रेनकोट और हेलमेट पहना हुआ था और वे दोपहिया वाहन पर सवार होकर आए थे।

पुलिस ने बताया कि बंदूकधारी देशप्राण साशमल रोड स्थित जिम में घुसे और उसके मालिक जाय कामदार की तलाश करने लगे। पुलिस ने बताया कि जिम मालिक को नहीं पाकर उन्होंने हवा में दो गोलियां चलाईं और भाग गए। पुलिस ने कहा कि वह घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका कारण कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता या जबरन वसूली का प्रयास तो नहीं था।