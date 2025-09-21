Language
    कोलकाता के चारु मार्केट में जिम में बंदूकधारियों ने मचाया दहशत, गोलीबारी से मचा हड़कंप

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    दक्षिण कोलकाता के चारु मार्केट में एक जिम में हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की जिससे दहशत फैल गई। रेनकोट और हेलमेट पहने बंदूकधारियों ने जिम मालिक जाय कामदार को ढूंढा और न मिलने पर हवा में गोलियां चलाकर भाग गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है जिसमें व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता या जबरन वसूली का प्रयास होने की आशंका है।

    कोलकाता के चारु मार्केट में जिम में बंदूकधारियों ने मचाया दहशत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण कोलकाता के व्यस्त चारु मार्केट स्थित एक जिम में रविवार को हथियारबंद व्यक्तियों ने गोलीबारी की, जिससे वहां दहशत उत्पन्न हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि बंदूकधारियों ने रेनकोट और हेलमेट पहना हुआ था और वे दोपहिया वाहन पर सवार होकर आए थे।

    पुलिस ने बताया कि बंदूकधारी देशप्राण साशमल रोड स्थित जिम में घुसे और उसके मालिक जाय कामदार की तलाश करने लगे। पुलिस ने बताया कि जिम मालिक को नहीं पाकर उन्होंने हवा में दो गोलियां चलाईं और भाग गए। पुलिस ने कहा कि वह घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका कारण कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता या जबरन वसूली का प्रयास तो नहीं था।

    गोलीबारी में कोई घायल नहीं

    पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। उसने यह भी बताया कि गोलीबारी करने वाले व्यक्तियों को पकडऩे के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि उसने जिम मालिक और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर लिये हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के समय जिम में लोगों की भीड़ थी। जिम के एक कर्मचारी ने कहा कि हम लगभग एक साल से यहां कार्यरत हैं और पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई।