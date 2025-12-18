Kolkata Fire: कंकुरगाछी में सिलेंडर के गोदाम में लगी भीषण आग, दहशत के बाद घरों को छोड़कर भागे लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के न्यूटाउन के बाद कोलकाता जिले के कंकुरगाछी में दो जगह पर आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, मानिकतला पुलिस स्टेशन इलाके के घोषबागान लेन में आग लग गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आग की भीषण घटना के बाद एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे, जिसकी आवाज दूर तक सुनी गई। इस आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 15 दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।