    कोलकाता: SIR की प्रक्रिया में खामियां, चुनाव आयोग ने सात BLO को भेजा कारण बताओ नोटिस

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:45 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने कोलकाता के बेलियाघाटा क्षेत्र में सात बूथ स्तरीय अधिकारियों को एसआईआर गणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण में खामियों के कारण कारण बताओ नोटिस भेजा है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि यह नोटिस अनुचित डिजिटलीकरण के संबंध में है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वे कार्य पूरा करने में क्यों विफल रहे। मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को जारी होगा।

     चुनाव आयोग ने सात BLO को कारण बताओ नोटिस

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। चुनाव आयोग ने कोलकाता के बेलियाघाटा निर्वाचन क्षेत्र के सात बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के गणना प्रपत्र के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

    सात BLO को कारण बताओ नोटिस

    बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि नोटिस एकत्रित गणना प्रपत्रों के अनुचित व अपूर्ण डिजिटलीकरण को लेकर है। बीएलओ को बताने का निर्देश दिया गया है कि वे सौंपे गए कार्यों को ठीक से पूरा करने में क्यों विफल रहे।

    SIR प्रक्रिया में डिजिटलीकरण की खामियां

    यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बंगाल सहित 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआइआर की प्रक्रिया गत चार नवंबर को शुरू हुई है और आगामी चार दिसंबर तक जारी रहेगी। मतदाता सूची का मसौदा नौ दिसंबर को जारी किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।