कोलकाता: SIR की प्रक्रिया में खामियां, चुनाव आयोग ने सात BLO को भेजा कारण बताओ नोटिस

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। चुनाव आयोग ने कोलकाता के बेलियाघाटा निर्वाचन क्षेत्र के सात बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के गणना प्रपत्र के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सात BLO को कारण बताओ नोटिस बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि नोटिस एकत्रित गणना प्रपत्रों के अनुचित व अपूर्ण डिजिटलीकरण को लेकर है। बीएलओ को बताने का निर्देश दिया गया है कि वे सौंपे गए कार्यों को ठीक से पूरा करने में क्यों विफल रहे।