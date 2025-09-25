कोलकाता गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम

कोलकाता में एक चार मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दक्षिणी कोलकाता में इमारत के चौथी मंजिल पर स्थित ब्लू चेरी गेस्ट हाउस में दोपहर दो बजे आग लगी। आग लगने से किसी भी जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक चार मंजिला इमारत की चौथी मंजिल में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दक्षिणी कोलकाता में इमारत के चौथी मंजिल पर ब्लू चेरी गेस्ट हाउस में गुरुवार दोपहर दो बजे आग लगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आग लगने से किसी भी जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आग बुझाने का काम जारी है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अंदर फंसा न हो। उन्होंने बताया कि पहली नजर में आग शॉर्ट सर्किट के लगने की आशंका जताई जा रही है। जांच जारी है।

बारिश के बाद अब आग ने बढ़ाई चिंता भारी बारिश की मार झेल रहे कोलकाता में आग लगने से चिंता बढ़ गई है। इससे पहले बंगाल में बाशिर के कारण 11 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 9 लोग बारिश के कारण करंट की चपेट में आने से मौत की चपेट में आ गए वहीं दो लोगों की पड़ोसी जिले में मौत हुई है।