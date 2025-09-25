कोलकाता गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम
कोलकाता में एक चार मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दक्षिणी कोलकाता में इमारत के चौथी मंजिल पर स्थित ब्लू चेरी गेस्ट हाउस में दोपहर दो बजे आग लगी। आग लगने से किसी भी जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक चार मंजिला इमारत की चौथी मंजिल में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दक्षिणी कोलकाता में इमारत के चौथी मंजिल पर ब्लू चेरी गेस्ट हाउस में गुरुवार दोपहर दो बजे आग लगी।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आग लगने से किसी भी जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आग बुझाने का काम जारी है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अंदर फंसा न हो। उन्होंने बताया कि पहली नजर में आग शॉर्ट सर्किट के लगने की आशंका जताई जा रही है। जांच जारी है।
बारिश के बाद अब आग ने बढ़ाई चिंता
भारी बारिश की मार झेल रहे कोलकाता में आग लगने से चिंता बढ़ गई है। इससे पहले बंगाल में बाशिर के कारण 11 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 9 लोग बारिश के कारण करंट की चपेट में आने से मौत की चपेट में आ गए वहीं दो लोगों की पड़ोसी जिले में मौत हुई है।
भारी बारिश के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। यातायात प्रभावित हो रहा है। बारिश के कारण मेट्रो और रेल सेवाओं को बाधित कर दिया है साथ ही हवाई यात्रा को भी अस्त-व्यस्त कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने बारिश के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
