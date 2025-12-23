Language
    सीईओ कार्यालय के सामने फिर BLO का उग्र विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    कोलकाता में, टीएमसी समर्थित बीएलओ अधिकार रक्षा समिति से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने सीईओ कार्यालय के सामने काम के दबाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ...और पढ़ें

    बीएलओ का सीईओ कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। टीएमसी समर्थित बीएलओ अधिकार रक्षा समिति से संबद्ध लगभग प्रदर्शनकारियों ने बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर काम के दबाव को लेकर मंगलवार को भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया तथा पुलिस से उनकी झड़प भी हुई।

    प्रदर्शन एक घंटे से अधिक समय तक चला। बीएलओ का दावा है कि 11 दिसंबर तक अपना काम पूरा करने के बावजूद, अब उन पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं।

    प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अवरोधक पर चढऩे और सीईओ कार्यालय के मुख्य द्वार की ओर बढऩे की कोशिश की। हालांकि, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किये गए थे।

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के दौरान बंगाल में बीएलओ पर कथित तौर पर काम का दबाव बढऩे और दिशानिर्देशों में बार-बार होने वाले बदलावों को लेकर प्रदर्शनकारी सीईओ मनोज अग्रवाल को अपनी शिकायतें देना चाहते थे।

    पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढऩे से रोका। बीएलओ ने नियमों में बार-बार बदलाव करके उत्पीडऩ के आरोप लगाए गए।

    बीएलओ का यह भी दावा है कि माध्यमिक परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद, एसआइआर के कार्यभार के कारण वे छात्रों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलना चाहते हैं।