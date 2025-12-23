सीईओ कार्यालय के सामने फिर BLO का उग्र विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। टीएमसी समर्थित बीएलओ अधिकार रक्षा समिति से संबद्ध लगभग प्रदर्शनकारियों ने बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर काम के दबाव को लेकर मंगलवार को भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया तथा पुलिस से उनकी झड़प भी हुई।



प्रदर्शन एक घंटे से अधिक समय तक चला। बीएलओ का दावा है कि 11 दिसंबर तक अपना काम पूरा करने के बावजूद, अब उन पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अवरोधक पर चढऩे और सीईओ कार्यालय के मुख्य द्वार की ओर बढऩे की कोशिश की। हालांकि, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किये गए थे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के दौरान बंगाल में बीएलओ पर कथित तौर पर काम का दबाव बढऩे और दिशानिर्देशों में बार-बार होने वाले बदलावों को लेकर प्रदर्शनकारी सीईओ मनोज अग्रवाल को अपनी शिकायतें देना चाहते थे।