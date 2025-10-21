दीवाली की रात बंगाल में चल रहा था ये खेल, 640 लोग गिरफ्तार; क्या है मामला?

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। काली पूजा उत्सव के दौरान सोमवार रात प्रतिबंधित पटाखों को फोडऩे, हुड़दंग मचाने और जुए जैसी अवैध गतिविधियों के लिए कोलकाता के विभिन्न हिस्सों से कुल 640 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

दिवाली की रात कोलकाता में 640 गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार रात पूजा के दौरान 852.45 किलोग्राम पटाखे और 68.4 लीटर शराब भी जब्त की। उन्होंने बताया कि हुड़दंग मचाने के आरोप में कुल 451 लोगों को, अवैध पटाखे फोडऩे के लिए 183 लोगों को और जुआ खेलने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।