दीवाली की रात बंगाल में चल रहा था ये खेल, 640 लोग गिरफ्तार; क्या है मामला?
कोलकाता पुलिस ने दिवाली पर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए 640 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने, हुड़दंग मचाने और जुआ खेलने जैसे आरोप थे। पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे और शराब भी जब्त की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी मामले दर्ज किए गए।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। काली पूजा उत्सव के दौरान सोमवार रात प्रतिबंधित पटाखों को फोडऩे, हुड़दंग मचाने और जुए जैसी अवैध गतिविधियों के लिए कोलकाता के विभिन्न हिस्सों से कुल 640 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
दिवाली की रात कोलकाता में 640 गिरफ्तार
कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार रात पूजा के दौरान 852.45 किलोग्राम पटाखे और 68.4 लीटर शराब भी जब्त की। उन्होंने बताया कि हुड़दंग मचाने के आरोप में कुल 451 लोगों को, अवैध पटाखे फोडऩे के लिए 183 लोगों को और जुआ खेलने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई
अधिकारी ने कहा कि कोलकाता यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट के पिछली सीट पर सवारी करने, पटाखे फोडऩे, हुड़दंग मचाने और तेज व लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में भी कुल 882 लोगों पर मामला दर्ज किया।उन्होंने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 99 और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 156 लोगों पर मामला दर्ज किया गया।
