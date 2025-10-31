Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवा शक्ति को सही दिशा नहीं मिली तो बन जाएगी देश पर 'बोझ': रिजिजू की बड़ी चेतावनी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:59 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल एक विचार नहीं है, बल्कि देश को शीर्ष पर ले जाने का एक प्रयास है। उन्होंने युवाओं को देश की संपत्ति बनने और डिजिटल रूप से जागरूक रहने का आग्रह किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने युवाओं को गलत सूचना से बचने की सलाह दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आगाह किया है कि भारत एक युवा देश है, लेकिन यदि इन युवाओं को उचित दिशा न मिली तो इस जनसांख्यिकी लाभांश के बोझ बनने में भी समय नहीं लगेगा।

    सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यहां एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य केवल कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे देश को अग्रणी राष्ट्र बनाने की यात्रा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सशस्त्र बलों के पराक्रम और सकारात्मक भावना से संपन्न युवाओं के सहयोग से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। श्रोताओं से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि युवाओं को देश की संपत्ति बनना चाहिए, न कि जिम्मेदारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौर चल रहा है।

    ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में प्रमुख चेहरों में से एक कर्नल सोफिया कुरैशी ने युवाओं से सक्रिय रहने और भ्रामक सूचनाओं से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल जागरूकता पर जोर दिया।

    सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी भी सेना एवं रक्षा थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद: युवा नेता फोरम में मंच पर उपस्थित थे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)