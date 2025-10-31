युवा शक्ति को सही दिशा नहीं मिली तो बन जाएगी देश पर 'बोझ': रिजिजू की बड़ी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आगाह किया है कि भारत एक युवा देश है, लेकिन यदि इन युवाओं को उचित दिशा न मिली तो इस जनसांख्यिकी लाभांश के बोझ बनने में भी समय नहीं लगेगा। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यहां एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य केवल कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे देश को अग्रणी राष्ट्र बनाने की यात्रा है।

उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सशस्त्र बलों के पराक्रम और सकारात्मक भावना से संपन्न युवाओं के सहयोग से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। श्रोताओं से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि युवाओं को देश की संपत्ति बनना चाहिए, न कि जिम्मेदारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौर चल रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में प्रमुख चेहरों में से एक कर्नल सोफिया कुरैशी ने युवाओं से सक्रिय रहने और भ्रामक सूचनाओं से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल जागरूकता पर जोर दिया।