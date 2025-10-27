Language
    CG News: 16 फीट लंबे किंग कोबरा ने निगला 6 फीट का सांप, कोरबा में दिखा गजब नजारा; लोगों में दहशत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    कोरबा जिले के कोरकोमा गांव में एक किसान के खेत में 16 फीट लंबे किंग कोबरा ने 6 फीट के सांप को निगल लिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। सर्प मित्र जितेंद्र सारथी ने बताया कि किंग कोबरा सांपों की संख्या को नियंत्रित करता है। मादा कोबरा नर कोबरा को भी शिकार बना लेती है। वन विभाग किंग कोबरा के संरक्षण के लिए शोध कर रहा है।

    16 फीट लंबे किंग कोबरा ने निगला 6 फीट का सांप (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरबा जिले के ग्राम कोरकोमा के ग्रामीणों के लिए वह क्षण कौतूहल भरा रहा जब किसान के खेत में किंग कोबरा को सांप का शिकार करते देखा। 16 फीट लंबा किंग कोबरा अपने मुंह में छह फीट गेहुंअन सांप को दबोच रखा था। देखते ही देखते कोबरा दूसरे सांप को निगल कर खेत के निकट झुरमुट में छुप गया। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया अब वह जमकर वायरल हो रहा है।

    सांप स्वयं एक शिकारी जीव है जो कीड़े मकोड़े, मेढ़क, चूहे आदि का शिकार करता है। यदि एक शिकारी दूसरे शिकारी का शिकार करे तो कौतूहल तय है। यही घटना कोरकोमा निवासी बालमुकुंद राठिया के खेत में देखने को मिला। किंग कोबरा ने खेतों में घुमने वाला गेहुंअन सांप को दबा रखा था। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ लग गई। कोरबा वन मंडल के ग जंगल से निकल किंग कोबरा को खेत व गांव की ओर विचरण करते अक्सर देखा जाता है। विलुप्त प्रजाति के इस सांप का जिले के जंगल में होना समृद्ध वन का प्रतीक माना जा रहा है।

    सांपों की संख्या को करता है नियंत्रित

    सर्प मित्र जितेंद्र सारथी का कहना है किंग कोबरा अन्य सांप के अलावा अपनी ही प्रजाति किंग कोबरा का शिकार करता है। खाद्य श्रृंखला की श्रेणी में किंग कोबरा सांपों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करता है। अक्सर मादा कोबरा नर किंग कोबरा को अपना शिकार बना लेती है।

    घोंसला बना कर देती है अंडा

    किंग कोबरा के विभिन्न विशेषताओं एक विशेषता है भी है कि मादा कोबरा सपोलों को सुरक्षित रखने के पेड़ में घोंसला तैयार कर अंडे देती है। इसका रहवास स्थल आद्र और दलदली क्षेत्र है। वन विभाग की ओर से नोवानेचर संस्थान के माध्यम किंग कोबरा के संरक्षण के लिए विभिन्न शोध किए जा रहे हैं।

