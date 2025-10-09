किलर कफ सीरप: कोल्ड्रिफ ही नहीं ये 2 दवाई भी है जहरीली, CDSCO ने मांगी लिस्ट; अब होगा बड़ा एक्शन
लगभग दो दर्जन बच्चों की मौत के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सीरप बनाने वाली इकाइयों का ऑडिट करने का फैसला किया है। CDSCO ने माना कि कोल्ड्रिफ के साथ दो अन्य कफ सीरप भी जहरीले पाए गए। मंत्रालय अब जहरीले कफ सीरप के उत्पादन पर नियंत्रण लगाएगा। गुजरात की दो कंपनियों द्वारा निर्मित सीरप पर रोक लगा दी गई है।
नीलू रंजन, जागरण। नई दिल्ली। लगभग दो दर्जन बच्चों की मौत के बाद आखिरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नींद खुल गई है। मंत्रालय के मातहत आने वाले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने देश भर में कफ सीरप बनाने वाली सभी इकाइयों का आडिट करने का फैसला किया है।
इसके लिए सभी राज्यों से कफ सीरप बनाने वाली इकाइयों की सूची मांगी गई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिए जवाब में सीडीएससीओ ने स्वीकार किया है कि सिर्फ कोल्ड्रिफ ही नहीं, दो अन्य कफ सीरप रेस्पिफ्रेश टीआर और रिलाइफ भी जहरीला पाया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय लगाएगा लगाम
अभी तक स्वास्थ्य को राज्य का विषय बताकर जहरीले कफ सीरप से पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुटे स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है कि वह चाहे तो देश भर में जहरीले कफ सीरप के उत्पादन पर बिक्री पर लगाम लगा सकता है। सीडीएससीओ के पास यह अधिकार है।
कफ सीरप निर्माता इकाइयों का होगा आडिट
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, कफ सीरप निर्माता इकाइयों की आडिट के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां जीएमपी (गुड मैन्युफैक्च¨रग प्रैक्टिस) का अनुपालन किया जाए। कोल्डि्रफ बनाने वाली इकाई की जांच के दौरान 100 से अधिक मानकों के पालन करने के सबूत मिले थे।
गुजरात की कंपनी बनाती है सीरप
कोल्ड्रिफ के अलावा जिन दो कफ सीरप के नमूनों में डीईजी की मात्रा अधिक मिली है, वो दोनों गुजरात की कंपनी बनाती है। इनमें रेस्पिफ्रेस टीआर रेडनेक्स फार्मासिट्यूटिकल्स और रिलाइफ शेप फार्मा बनाती है। सीडीएससीओ ने इन दोनों कफ सीरप के उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में जहरीले कफ सीरप से बच्चों की मौत को गंभीरता से लेते हुए सीडीएससीओ से जानकारी मांगी थी कि इन कफ सीरप को किसी दूसरे देश को निर्मात तो नहीं किया जाता है। सीडीएससीओ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया कि इन दवाओं का निर्यात नहीं किया जाता है और केवल भारत में ही बिक रही थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।