CEC का इस्तीफा, बैलेट से चुनाव और SIR... खरगे ने सरकार के सामने रखी 3 मांगें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तीन ऐसी मांगें हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, एसआईआर प्रक्रिया को रद करना और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना शामिल है। 'तीन प्रमुख मांगें जिन पर समझौता संभव नहीं' मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी की तीन प्रमुख मांगों को दोहराते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। मतदाता सूची से जुड़ी एसआईआर प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। आगामी सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं।

खरगे ने कहा कि इन तीन मुद्दों को लेकर देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और विपक्षी इंडी गठबंधन के दल सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरिक समाज के साथ खड़ी है कांग्रेस: खरगे कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी उन सभी सिविल सोसायटी सदस्यों और युवा संगठनों के साथ मजबूती से खड़ी है, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में इन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

इसके साथ ही खरगे ने दिल्ली में महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और इसे बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि तानाशाह पूरी तरह घबराया हुआ है, अब ध्यान भटकाने की नई चालों के लिए तैयार रहिए।