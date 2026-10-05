'क्या राहुल गांधी भी गैरकानूनी सांसद हैं?', रिजीजू ने खरगे के आरोप पर किया पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर उनके गैरकानूनी पीएम के आरोप को लेकर निशाना साधा।

रिजिजू ने खरगे पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री भी गैरकानूनी हैं।

'एक्स' पर एक पोस्ट में रिजिजू ने कहा, "क्या आप गैरकानूनी सांसद हैं खरगे जी? क्या राहुल गांधी गैरकानूनी सांसद हैं? क्या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड के मुख्यमंत्री गैरकानूनी हैं? भारत के संविधान का अपमान करना बंद करें।"