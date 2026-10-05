'क्या राहुल गांधी भी गैरकानूनी सांसद हैं?', रिजीजू ने खरगे के आरोप पर किया पलटवार
संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 'गैरकानूनी पीएम' वाले आरोप पर पलटवार किया है। ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर उनके गैरकानूनी पीएम के आरोप को लेकर निशाना साधा।
रिजिजू ने खरगे पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री भी गैरकानूनी हैं।
'एक्स' पर एक पोस्ट में रिजिजू ने कहा, "क्या आप गैरकानूनी सांसद हैं खरगे जी? क्या राहुल गांधी गैरकानूनी सांसद हैं? क्या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड के मुख्यमंत्री गैरकानूनी हैं? भारत के संविधान का अपमान करना बंद करें।"
खरगे के यह आरोप लगाने के बाद कि देश में गैर-कानूनी चुनाव हो रहे हैं, जुबानी जंग शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह "गैर-कानूनी" नेता हैं।
(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)