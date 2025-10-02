खंडवा: विसर्जन जुलूस में नाच रहे ग्रामीणों में पीछे से घुसा डीजे वाहन, पांच को कुचला; एक की मौत

खंडवा जिले के अंजनगांव में विसर्जन जुलूस के दौरान एक डीजे वाहन ग्रामीणों के बीच घुस गया जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और चार घायल हो गए। घटना के बाद चालक फरार हो गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने डीजे वाहन को आग लगा दी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

डिजिटल डेस्क, खंडवा। विसर्जन जुलूस में नाच रहे ग्रामीणों के बीच एक तेज रफ्तार डीजे वाहन घुस गया।डीजे वाहन ने पांच लोगों को कुचल दिया।जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। वहीं चार घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद डीजे वाहन का चालक फरार हो गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने डीजे वाहन को मौके पर ही फुंक दिया।

हादसा गुरुवार दोपहर पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम अंजनगांव में हुआ।जानकारी के अनुसार अंजनगांव से दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में बड़ी संख्या में अंजनगांव के ग्रामीण शामिल थे, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार डीजे वाहन आया और जुलूस में घुस गया। डीजे वाहन की चपेट में आने से 30 वर्षीय ग्रामीण रामदेव चौहान पुत्र कैलाश चौहान की मौत हो गई।

ड्राइवर फरार वहीं ग्रामीण संजू सोलंकी, रविंद्र सोलंकी, राजेश सोलंकी व मयंक घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हर कोई घायलों को बचाने में जुट गया। इस दौरान डीजे वाहन का चालक मौके से फरार हो गया।

घायलों को खंडवा जिला अस्पताल रेफर किया गुस्साए ग्रामीणों ने डीजे के वाहन में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पंधाना थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।तनावपूर्ण स्थिति को पुलिस ने संभाला। इधर, घायलों को ग्रामीण पंधाना स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से दो घायलों को खंडवा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।