दिल्ली का खान मार्केट दुनिया का 24वां सबसे महंगा इलाका, सबसे सस्ता कौन-सा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली का खान मार्केट सबसे महंगे खुदरा स्थानों की वैश्विक सूची में 24वें स्थान पर आ गया है। यहां का वार्षिक किराया 223 डॉलर प्रति वर्ग फुट है। पिछले वर्ष यह इलाका 23वें स्थान पर था। संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड (सीएंडडब्ल्यू) की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, लंदन का न्यू बांड स्ट्रीट दुनिया का सबसे महंगा खुदरा इलाका बन गया है, जिसका वार्षिक किराया 2,231 डालर प्रति वर्ग फुट है।

इटली के मिलान में वाया मोंटे नेपोलियन ने अपना शीर्ष स्थान खो दिया है। यह 2,179 डॉलर प्रति वर्ग फुट के वार्षिक किराये के साथ विश्व में दूसरा सबसे महंगा इलाका बन गया है। वैश्विक सूची में हांगकांग का सिम शा त्सुई (मुख्य सड़क की दुकानें) चौथे स्थान पर रहा। इसके बाद एवेन्यू डेस चैंप्स-एलिसीस (पेरिस), गिन्जा (टोक्यो) बानहोफस्ट्रासे (ज्यूरिख), पिट स्ट्रीट माल (सिडनी), म्योंगदोंग (सियोल) और कोहलमार्क (वियना) का स्थान है। कुशमैन एंड वेकफील्ड के कार्यकारी प्रबंध निदेशक (मुंबई एवं नए व्यवसाय) गौतम सराफ ने कहा, 'भारत के सबसे महंगे इलाके असाधारण मजबूती और बढ़ती वैश्विक प्रमुखता प्रदर्शित कर रही हैं। खान मार्केट, कनाट प्लेस और गैलेरिया मार्केट जैसे 'प्रीमियम' इलाके बढ़ती समृद्धि एवं बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू ब्रांड को आकर्षित कर रहे हैं।'

चेन्नई का अन्ना नगर सेकेंड एवेन्य सबसे किफायती इलाका रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट में किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद नई दिल्ली के कनाट प्लेस में किराया 14 प्रतिशत और मुंबई के केम्प्स कार्नर में 10 प्रतिशत बढ़ा। एशिया-प्रशांत क्षेत्र का सबसे किफायती इलाका चेन्नई का अन्ना नगर सेकेंड एवेन्यू है जहां किराया 25 डालर प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष है।