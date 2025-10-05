भारत और कनाडा के बीच बढ़ती नजदीकी से खालिस्तानी बौखलाए, कई संगठनों को आतंकी सूची में डाला

भारत और कनाडा के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत होने के साथ ही खालिस्तानियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद मिली। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। कनाडा ने कहा कि इस गिरोह ने भय का माहौल पैदा किया है।

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और उनके कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। आपसी रिश्तों के फिर से मजबूत होने से कनाडा ने लारेंस बिश्नोई गिरोह को एक आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। गिरोह ने भय का माहौल पैदा किया गिरोह को आतंकी संगठन बताते हुए कनाडा ने कहा कि इस गिरोह ने भय का माहौल पैदा किया है। भारत के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गिरोह से खालिस्तानी तत्व जुड़े हुए हैं। एनआइए गैंगस्टर-आतंकी गठजोड़ मामले की जांच कर रही है।

जांच के दौरान एनआइए ने पाया है कि यही गिरोह खालिस्तानियों के इशारे पर धन जुटा रहा है। एनआइए स्पष्ट रूप से यह स्थापित करने में सफल रही है कि दोनों के बीच गहरी सांठगांठ है। खालिस्तानियों के मन में दहशत खुफिया एजेंसियों का कहना है कि अब खालिस्तानियों के मन में दहशत पैदा हो गई है। ओंटारियो में एक हफ्ते के अंदर दो बार सिनेमाघर में आग लगाने की कोशिश उनकी हताशा का स्पष्ट संकेत है।

अधिकारियों का कहना है कि ये खालिस्तानी कट्टरपंथी ऐसी और भी हरकतें कर सकते हैं, क्योंकि वे लोगों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इन्हीं तत्वों ने हाल ही में कनाडा के कैप्स कैफे पर हमला किया था।

कनाडा में हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन बंद करने की घोषणा की इसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ) ने ली थी। ये लोग भारतीयों को निशाना बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ओंटारियो में आग लगाने की कोशिश के बाद थिएटर प्रबंधन ने सुरक्षा खतरों के चलते हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन बंद करने की घोषणा की।