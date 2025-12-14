खजुराहो में चार कर्मचारियों की मौत मामले में एक्शन, गौतम रिसार्ट का फूड लाइसेंस सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खजुराहो के गौतम रिसोर्ट के चार कर्मचारियों की मौत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओर डॉ. आरपी गुप्ता ने होटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कैबिनेट बैठक के सिलसिले में मुख्यंत्री सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के दौरे के बीच आठ दिसंबर को गौतम रिसोर्ट में 11 कर्मचारी खाना खाने के बाद बीमार हो गए थे। इनमें चार कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। सात का इलाज ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतकों के विसरा और केमिकल सैंपल लिए गए थे जिनको जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही लोगों की मौत की हकीकत सामने आ सकेगी। यह कर्मचारी लंबे समय से होटल के पिछले हिस्से में रहते थे और होटल में हाउस कीपिंग व गार्डनिंग का काम करते थे। इलाज के दौरान ग्वालियर में बीस साल के हार्दिक ने शनिवार को दम तोड़ दिया था, इससे पहले रामस्वरूप कुशवाह, प्रागीलाल कुशवाह, गिरिजा रजक की पहले ही मौत हो गई थी।

अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को जिले में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की कार्रवाई के संबंध में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे 15 दिसंबर 2025 तक शाम 4 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा गया है।